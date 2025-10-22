Hotel Zagreb - studentski ili dom za starije? Rektor Ljutić: "Zašto studenti ne bi pomagali starijima?"

Nakon što je rektor Sveučilišta u Splitu izjavio kako bi hotel Zagreb na Duilovu mogao postati novi studentski dom, u Splitu se otvorila žustra javna rasprava. Riječ je o objektu koji je već dugo u fokusu interesa – nekadašnjem hotelu u vlasništvu Republike Hrvatske, za koji je ranije bilo najavljeno da će biti prenamijenjen u dom za umirovljenike.

Upravo zato, početkom listopada 2025. godine, Gradsko vijeće Grada Splita održalo je tematsku sjednicu posvećenu ovom pitanju, na kojoj su vijećnici jednoglasno podržali ideju da Hotel Zagreb postane dom za starije osobe. Na prijedlog nezavisnog vijećnika s liste stranke Centar Bojana Ivoševića, u zaključak je uvršten i zahtjev da se zaustavi spor između MORH-a i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture oko pomorskog dobra.

Zaključak Gradskog vijeća: "Vrijedan javni resurs u službi građana"

U službenom Zaključku Gradskog vijeća Grada Splita o pokretanju inicijative za prenamjenu Hotela Zagreb u dom za starije osobe, istaknuto je kako taj objekt predstavlja iznimno vrijedan javni resurs koji treba biti stavljen u funkciju općeg interesa. "Gradsko vijeće Grada Splita poziva Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Ministarstvo državne imovine da, u suradnji s Gradom Splitom, pokrenu postupak prenamjene i prijenosa vlasništva ili upravljanja objektom Hotela Zagreb na Grad Split, u svrhu uspostave doma za starije osobe."

Vijeće je obvezalo Grad Split da, nakon eventualnog prijenosa, izradi projektni plan i osigura uvjete za prenamjenu i obnovu objekta, financiranjem iz vlastitih sredstava ili putem nacionalnih i EU fondova.

U obrazloženju se ističe kako je posljednji dom za starije osobe u Splitu izgrađen još 1989. godine, dok se na listi čekanja nalazi više od 5.000 građana. Stoga, smatraju vijećnici, prenamjena Hotela Zagreb najbrže je i najrealnije rješenje koje bi se, uz dobru volju i suradnju institucija, moglo realizirati u roku od dvije godine.

Također je predloženo da objekt, nakon adaptacije, privremeno posluži kao smještaj za sportaše koji će sudjelovati na Sveučilišnim igrama, čiji je domaćin Split, a nakon toga postane trajni dom za umirovljenike.

Rektor Ljutić: Zašto studenti koji su tamo smješteni ne bi mogli pripomoći starijima i nemoćnima?

O temi koja je izazvala burne reakcije, rektor Sveučilišta u Splitu dr. Dragan Ljutić ponovno je govorio prilikom potpisivanja novog sporazuma između Sveučilišta i Grada Splita.

"Tko bi starijima trebao pomagati, ako ne studenti?! Naši studenti pomažu starijima, beskućnicima... Što se mene tiče, može i jedno i drugo, ako to može ići", rekao je Ljutić, dodajući da je Sveučilište dobilo 35 milijuna eura za financiranje novog studentskog doma, no da to još uvijek nije dovoljno s obzirom na sve veći broj studenata u Splitu.

Rektor je naglasio kako je o ovoj temi razgovarao s gradonačelnikom Tomislavom Šutom, te da postoji mogućnost zajedničkog rješenja: "Tamo na području Hotela Zagreb na Duilovu su dvije zgrade i za mene bi postojala i opcija da tu budu i studenti i stariji. Zašto studenti koji su tamo smješteni ne bi mogli pripomoći starijima i nemoćnima? Gdje možete vidjeti bolju sinergiju od te."

Ljutić je naglasio kako nema sukoba između Sveučilišta i Grada, već da se radi o "normalnoj raspravi" čiji je cilj kvalitetan razgovor i jasna odluka.

"Nema pobune, nitko nije protiv nikoga, jedino zajedno možemo funkcionirati, ne vidim ovdje nikakav problem", zaključio je rektor Ljutić.

I dok Gradsko vijeće ističe socijalnu dimenziju projekta, Sveučilište zagovara mogućnost suradnje i međugeneracijske solidarnosti. U konačnici, obje strane pozivaju na dijalog i suradnju u interesu svih građana Splita.