Šuta i Ljutić potpisali su sporazum. Kažu da je u pripremi niz projekata i najavljuju brojne pogodnosti za studente: "Split mora biti sveučilišni grad"

U velikoj vijećnici Gradske uprave Grada Splita danas je potpisan Sporazum o međusobnoj suradnji između Grada Splita i Sveučilišta u Splitu u području znanosti, visokog obrazovanja, studentskog standarda te drugih zajedničkih razvojnih projekata. Sporazum su potpisali gradonačelnik Tomislav Šuta i rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić.

Cilj Sporazuma je jačanje suradnje između gradske uprave i akademske zajednice, stvaranje boljih uvjeta za studente te poticanje razvoja Sveučilišta u Splitu kao ključnog nositelja znanstvenog, obrazovnog i društvenog života grada.

Šuta: "Split mora biti sveučilišni grad"

Gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je kako je potpisivanje Sporazuma važan korak u ostvarenju vizije Splita kao sveučilišnog grada. "Potpisali smo sporazum između Grada Splita i Sveučilišta u Splitu. Cilj nam je da Split bude sveučilišni grad. Na tragu ovog sporazuma cilj je u budućnosti realizirati niz bitnih stvari za Sveučilište, ali i Grad Split", kazao je Šuta.

Podsjetio je kako je jedno od njegovih izbornih obećanja bilo otvaranje studija Logopedije u Splitu, koji započinje s nastavom već sutra. "Hvala rektoru, on je učinio velike napore kako bi došli do tog studija koji je jako važan za Sveučilište u Splitu. Ovo je bio poticaj svim udrugama i svima onima na području socijalne politike – logopeda fali u Splitu, ali i u budućnosti ćemo to riješiti."

Šuta je istaknuo i niz projekata koji će poboljšati studentski standard – od besplatnog javnog prijevoza za studente do suradnje sa Studentskim centrom Split na prostoru Žnjana. "Na tragu ovoga sporazuma, taj objekt na Žnjanu ćemo staviti u funkciju studentima u Studentskom centru Split. Niz objekata u Splitu ćemo implementirati u Sveučilište u Splitu, a u Hrvojevoj ulici će biti studij Logopedije, a tamo je već studij novinarstva."

Naglasio je kako Grad želi održavati kvalitetnu i partnersku suradnju sa Sveučilištem, bez sukoba interesa, uz zajednički cilj poboljšanja života studenata i građana. "Nije cilj da Grad bude u bilo kakvom sporu sa Sveučilištem u Splitu, želimo dobru i kvalitetnu suradnju. Poticat ćemo studente da im se život vraća u centar grada, to je važno zbog života studenata u Splitu, ali i svih stanovnika."

Gradonačelnik je najavio i dodatne pogodnosti za studente kroz unaprjeđenje studentske iskaznice koja će omogućiti povoljnije korištenje kulturnih ustanova i muzeja.

Ljutić: "Suradnja će sada biti još bolja, sve za naše studente"

Rektor prof. dr. sc. Dragan Ljutić izrazio je zadovoljstvo postignutim sporazumom i istaknuo kako se suradnja Sveučilišta i Grada dodatno produbljuje. "U principu smo riješili sve točke naše suradnje. I do sada smo imali suradnju, a sada će biti još bolja, sve zbog naših mladih i naših studenata."

Ljutić je naglasio važnost internacionalizacije Sveučilišta u Splitu, koje trenutno pohađaju studenti iz cijele Hrvatske, ali i brojni strani studenti. "Bitna nam je internacionalizacija, a sada će Split biti još atraktivniji za naše studente. Zadovoljni smo sa svime što smo postigli, a bitno nam je da smo cijenjeni u našem Gradu."

Rektor je najavio i otvaranje novih studijskih programa u skladu s potrebama Dalmacije i otoka, naglašavajući ulogu Sveučilišta u povezivanju s lokalnim zajednicama. "Otvaramo nove studije, puno novih je otvoreno. Uvijek nastojimo odraditi ono što nama treba, ono što treba Splitu, otocima, Dalmaciji. Ići ćemo dalje, neće biti samo logopedija u Splitu, razgovaramo i za otvaranje novih studija."

Debatni klub i rasprava o razvoju grada

Na kraju, rektor Ljutić otkrio je zajedničku ideju s gradonačelnikom o osnivanju debatnog kluba koji će okupljati studente i stručnjake kako bi raspravljali o temama važnima za razvoj Splita. "Gradonačelnik i ja smo razgovarali te smo došli na ideju da otvorimo debatni klub koji će raspravljati o tome kako bi se poboljšali životni uvjeti u Splitu u vidu infrastrukture, turizma i samog života u podmarjanskom gradu. Govorit će se i o tome kako se treba realizirati projekt Poljuda, raspravljat će se i o Hajduku."

Ljutić je zaključio kako je potpora lokalne zajednice Sveučilištu od ključne važnosti: "Najviše nam znači kada nas naša sredina potiče i daje nam potporu."

Potpisivanje Sporazuma između Grada Splita i Sveučilišta u Splitu predstavlja važan korak u formaliziranju suradnje između dviju institucija. Njime se definiraju zajednički ciljevi u području znanosti, obrazovanja i studentskog standarda, kao i daljnje aktivnosti usmjerene na razvoj Splita kao sveučilišnog središta.

Obje strane izrazile su spremnost na nastavak zajedničkih projekata i otvorenu suradnju u korist akademske zajednice i grada.