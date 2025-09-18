Horor u vrtiću, dijete ozlijeđeno: Odgojiteljica "za kaznu" zatvarala djecu

Roditelje djece jednog zagrebačkog vrtića šokirala je spoznaja da su njihova djeca bila fizički i psihički zlostavljana od strane odgojiteljice.

Ona je djecu, prema svjedočenju nekih roditelja, "za kaznu" zatvarala u odvojenu prostoriju u vrtiću, jedno dijete je pljusnula po licu, drugo je stiskala i vukla te mu ozlijedila ruku.

Riječ je o djeci niske kronološke dobi, koja se mjesecima nisu požalila roditeljima, već su pokazivala otpor pri dolasku u vrtić. Jedna je majka dijete zbog bolova i modrica na ruci odvela u bolnicu na pregled te su mu ustanovljene ozljede. Obaviještena je i policija koja je provela kriminalističko istraživanje i protiv odgojiteljice podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje u povredu djetetovih prava na štetu nekoliko djece te nanošenje tjelesne ozljede jednom djetetu.

Nakon dva mjeseca istrage većina optužbi je odbačena, a optužnica protiv odgojiteljice podignuta je samo za nanošenje tjelesne ozljede, pišu 24sata.

Iz vrtića kažu kako je jedna od djelatnica još 27. svibnja telefonski izvijestila stručnu službu o neprihvaljivom ponašanju jedne od odgojiteljica koje je zamijetila ranije toga dana. Odgojiteljica je sljedećeg jutra udaljena s radnog mjesta te će tako i ostati dok slučaj ne dobije i pravni epilog.