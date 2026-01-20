Horor u susjedstvu: Bivši nogometaš i vođa kartela nađen izrešetan u snijegu

Brutalna likvidacija Živka Bakića (43) pokrenula je u petak opsežnu potragu za ubojicom. Mala Ivanča i okolina jezera Trešnja u Srbiji već tri dana pod potpunom su opsadom policije, a sada su otkriveni jezivi detalji zločina.

Bakić, bivši nogometaš i vođa moćnog narkokartela, ubijen je dok je bio u šetnji, a vjeruje se da je ubojica znao njegove navike: gdje živi, kada odlazi u šetnju te kojom rutom. Po svemu sudeći, radi se o profesionalnim ubojicama.

Tijelo Živka Bakića pronađeno je na šumskom putu, do pola prekriveno snijegom. Kako se sumnja, ubojica je namjeravao skriti tijelo kako bi dobio na vremenu, ali nešto ga je omelo te je bio primoran na bijeg, doznaje Telegraf.

Prvi rezultati obdukcije prikazuju da je Bakić najprije pokošen rafalom u predjelu prsa i trbuha, a dok je ležao u snijegu, ubojica mu je prišao i dva puta ga pogodio s dva direktna pogotka u čelo.

Od Marakane do ćelije s teroristima

Živko Bakić bio je perspektivan nogometaš, a prošao je mlađe kategorije Crvene zvezde, nosio dresove Zemuna i Zete. Njegovu sportsku karijeru prekinula je obiteljska tragedija.

Idući njegov korak bio je posao agenta za luksuzne vile, što je bio savršen paravan za ulazak u visoki narkobiznis. Međutim, 2014. godine završava u španjolskom zatvoru, u najstrožem bloku zatvora Moron de la Frontera. Iza rešetaka je bio pod prismotrom 24 sata na dan, a ćeliju je dijelio s najgorim teroristima i ubojicama.

Tko ga je otkucao?

Najveći misterij za policiju sada je Bakićeva pratnja. On je svakodnevno šetao s grupom mladića koji su mu glumili prijatelje i osiguranje. Upravo su oni pronašli njegovo tijelo u snijegu i pozvali pomoć.

Istražitelji sada provjeravaju je li netko iz njegova najbližeg okruženja "prodao" informaciju ubojicama i omogućio im da mu priđu točno u trenutku kada je koristio zakonskih nekoliko sati šetnje.

Kriminalno društvo

Bakićev mentor, Zoran Jakšić (66), poznat kao "čovjek s 1000 lica", nađen je mrtav prošle godine u zatvoru u Peruu.

Jakšić je svojevremeno investirao pola milijuna dolara u tunel za bijeg, a život je završio u ćeliji koja je, prema svjedočenjima, bila opremljena poput luksuzne diskoteke uz viski i prostitutke, piše Dnevnik.