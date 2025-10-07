Horor u dvorištu škole u Dalmaciji: Klizna vrata pala na djevojčicu

Klizna vrata koja su u ponedjeljak poslijepodne pala na desetogodišnju djevojčicu u dvorištu Osnovne škole u Biogradu, pala su u trenutku dok su djeca pokušala vratiti klizna vrata u ležište, potvrđeno je za Zadarski.hr u PU zadarskoj.

- Incident u dvorištu OŠ Biograd dogodio se u trenutku kad su djeca pokušala klizna vrata vratiti u ležište. Naime, oni su se prethodno igrali na vratima i njihova igra je vrata izbacila iz ležišta. Djeca su vrata pokušali vratit na kliznu stazu, ali vrata su tada pala i poklopila jednu djevojčicu koja je pritom zadobila lakše tjelesne ozlijede, kazala je glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin uz napomenu da policija još uvijek nije završila kriminalističko istraživanje koji bi trebalo razjasniti okolnosti događaja.

Djetetu je pružena liječnička pomoć u Općoj bolnici Zadar, a policija je o događaju izvijestila nadležno državno odvjetništvo u Zadru.

Podsjetimo, ravnatelj škole Joško Brtan rekao je Zadarski.hr da djecu ne smatra odgovornom za incident, odnosno da su vrata trebala izdržati njihovu igru. Cijeli događaj su zabilježile i nadzorne kamere u dvorištu škole, a snimke su jučer predane policijskim istražiteljima.