HOROR U DOMU ZA ODRASLE: "Majka mi je puna opeklina, slijedi amputacija šake. Gorjela je, a nitko nije vidio?"

Opekline 3. stupnja leđa, prsnog koša te jedne ruke, zbog kojih će joj narednih dana biti amputirana šaka u zagrebačkoj Klinici za traumatologiju, zadobila je prije deset dana 65-godišnja štićenica jednog Doma za odrasle u zagorskom Desiniću. Dok je čeka treća po redu operacija nakon koje će uslijediti još i presađivanje kože s noge na leđa a potom i dugotrajni oporavak, zagorska policija provodi istraživanje i utvrđuje sve okolnosti nemilog događaja koji je šokirao kćer ozlijeđene žene, piše Jutarnji list.

Ona samo traži da se utvrdi istina jer sumnja u niz nepravilnosti i da se nekoga pokušava zaštititi "jer da se točna lokacija gdje je došlo do požara naprasno promijenila".

Iz PU krapinsko-zagorske su potvrdili da se slučaj od 10. kolovoza u 16.30 u domu za odrasle istražuje te da su tek u subotu 19. kolovoza zaprimili od zagrebačke bolnice kvalifikaciju ozljeda prema kojoj je 65-godišnjakinja teško ozlijeđena.

- O svemu sam doznala sutradan tek kad me nazvala socijalna radnica doma. Rekla mi je: ‘Vaša je mama u bolnici, pušila je u dvorištu, sjedila je na klupi i zapalila si majicu‘. Zanijemila sam. Odmah sam išla zvati bolnicu, a potom i policiju koja mi je, znači dan kasnije od događaja, rekla da o nezgodi s mojom majkom ne zna ništa! Da bi mi dan kasnije socijalna radnica poslala e-mail u kojem piše da je stanoviti A.R. vidio da moja majka gori i da zove upomoć na klupi pa su joj pritekli u pomoć. Gdje je tu osoblje bilo? Zaštitar na ulazu? Je l‘ moguće da jedna cigareta tako zapali osobu i da to nitko ne vidi? Opet sam zvala policiju pa se priča promijenila. Rekli su mi da su bili u Domu te da se izgleda sve dogodilo unutar doma, a ne u dvorištu, pa da čekaju da iz Zagreba stignu tehničari i pregledaju videonadzor - priča za Jutarnji list kćer teško ozlijeđene štićenice zagorskog Doma koja, inače, živi u Italiji.

Pristanak za prvu operaciju, kaže, potpisala je njezina tetka, a drugi i one koje će još uslijediti ona, odmah po dolasku u metropolu.

- Gdje je socijalna radnica koja o mojoj mami treba skrbiti i obilaziti ju jednom mjesečno? Nakon saznanja da je moja majka možda nastradala ipak u domu, ponovno sam nazvala dom gdje su mi rekli da su ispitivali dvojicu svjedoka te da je jedan rekao da je bila na klupi sa cigaretom, a da postoji mogućnost i da je netko bacio šibicu na nju, a čini se da videonadzor govori drugo. Naprosto sam zgrožena. Bila sam kod majke nakon prve dvije operacije. Prepoznala me i bitno mi je da ju samo ne boli i da ne dobije sepsu jer su mi rekli da postoji rizik sa idućim zahvatom - govori dalje sugovornica za Jutarnji list.

Na upit hoće li majku, kada bude otpuštena s liječenja, vratiti u taj dom, kaže da ne zna što će.

- Ne znam kako će sve to završiti, počevši sa njezinim zdravljem. A i moram se oko eventualnog prelaska u drugi dom prvo savjetovati sa majčinom socijalnom radnicom. Hoću istinu. Želim znati okolnosti nezgode. Moja majka plaća taj dom od svoje penzije i nije tamo besplatno. Kako je moguće da netko toliko gori i da to nitko ne vidi duže vrijeme? Kad štićenik puši, zna se da mora biti pod nadzorom bio on unutar doma ili u dvorištu jer za njega u tom slučaju su odgovorni svi u domu - zaključuje kćer ozlijeđene umirovljenice.

Iz prozvanog Doma nismo uspjeli danas dobiti izjavu. Na fiksne telefone i na mobitel nam se nitko nije javljao većinu dana, tako da je izostala njihova strana priče.

Daljnji pravni potezi kćeri opečene umirovljenice ovise o rezultatima provedenih policijskih izvida, odnosno je li utvrđena ičija kaznena odgovornost ili će sve ostali na nesretnom slučaju unutar Doma koji skrbi o pretežito teško bolesnim štićenicima.