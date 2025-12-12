HOROR U BOLNICI Medicinski tehničar optužen za silovanje pacijenata pod anestezijom, sve snimao

Njemačko državno odvjetništvo podiglo optužnicu protiv osumnjičenog medicinskog tehničara (32) kojeg se tereti da je u Sveučilišnoj bolnici Essen seksualno zlostavljao pacijente koji su bili pod anestezijom. Uz to, optužen je i za zlostavljanje 14-godišnje djevojčice koja je bila pri svijesti, prenosi Dnevnik.

Tehničar intenzivne njege i anesteziologije iz Dortmunda optužen je za nanošenje ozljeda ukupno petero pacijenata između travnja 2017. i kolovoza 2025. - četiri žrtve bile su žene, jedna muškarac. Prema Regionalnom sudu u Essenu, imali su 14, 28, 35 i 43 godine. Dob pete žrtve nije poznata.

Prema glasnogovornici suda, zločini su se dogodili dok su žrtve bile u induciranoj komi ili pod općom anestezijom. "Pacijenti su bili bespomoćni i bez svijesti", rekla je za BILD i dodala da stravičan slučaj uključuje četiri silovanja.

Navodno su se tri silovanja dogodila u Sveučilišnoj bolnici u Essenu. Prema optužnici, još jedan incident dogodio se u drugoj bolnici. Muškarac je posljednjih godina radio u nekoliko bolnica u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji: Münster, Gelsenkirchen, Bochum, ukupno za desetak različitih poslodavaca, zaposlen preko agencije za privremeno zapošljavanje. Također je radio honorarno u bolnici u Dortmundu.

Policija otkrila snimke užasa

Prema optužnici, 32-godišnjak je navodno snimao i fotografirao svoje zločine. Državno odvjetništvo ga optužuje da je materijal poslao poznanici (30), koja je optužena za pomaganje i poticanje. Istražitelji ga također optužuju za posjedovanje i distribuciju dječje pornografije.

Policija je pronašla optuženika kada ga je Odjel za kriminalističke istrage Coesfelda istraživao zbog sumnje na dječju i životinjsku pornografiju. U srpnju su policajci pretražili njegov stan u Olfenu i zaplijenili mobilne telefone i druge uređaje.

Prema BILD-u, istražitelji su pronašli dva videozapisa koji prikazuju seksualno zlostavljanje pacijenata, muškarca i žene, koji su očito pod anestezijom. Uz to su otkrivene fotografije nage i, čini se, pacijentice bez svijesti. Početkom kolovoza osumnjičeni je uhićen u Dortmundu i od tada se nalazi u istražnom zatvoru.