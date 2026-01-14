Horor na aerodromu: 80-godišnjak pokušao ukrcati mrtvu suprugu na avion

Osamdesetogodišnji muškarac uhićen je nakon što se pokušao ukrcati na let sa svojom mrtvom suprugom. Starijeg gospodina zaustavilo je osiguranje na aerodromu Tenerife South u Španjolskoj kada su posumnjali u stanje njegove supruge, a muškarac je policiji tvrdio da mu je supruga umrla na aerodromu, samo nekoliko sati prije planiranog polaska. Osoblje je primijetilo da žena, koja je sjedila u invalidskim kolicima, nije reagirala, a tjelesna temperatura joj je bila alarmantno niska. Incident se dogodio na kontroli kod detektora metala unutar sigurnosne zone zračne luke. Tek kada je zaštitar primijetio da žena nema nikakve reakcije tijekom rukovanja, pojavila se sumnja, što je dovelo do uhićenja muškarca radi daljnjeg ispitivanja. Španjolske novine Diario de Avisos izvijestile su o incidentu, iako nisu objavljene nikakve pojedinosti o datumu, uključenoj zrakoplovnoj kompaniji ili nacionalnosti para, piše Večernji.

Međutim, zračna luka Tenerife potvrdila je da se incident dogodio prije nekoliko mjeseci. "Muškarac je gurao invalidska kolica u kojima je bila njegova supruga", izvještavaju. "Na prvi pogled izgledali su kao stariji par koji se sprema ukrcati. Međutim, nakon što su prošli kroz trijem, zaštitar je shvatio da nešto nije u redu", izvještava Daily Star. "Zaštitar je prišao ženi, a muškarac joj je dao invalidska kolica. Kad ju je uhvatio za ruku, primijetila je da ima neuobičajeno nisku temperaturu i da ne diše", rekao je zaposlenik zračne luke. Radnik je odmah obavijestio nadređenog. Za nekoliko minuta aktiviran je protokol za hitne slučajeve i na mjesto događaja izašli su brojni zaštitari, pripadnici Civilne garde i forenzičko osoblje.

Suprug tvrdi da je njegova supruga umrla nekoliko sati ranije unutar zračne luke. Međutim, neki zaposlenici navodno tvrde da je muškarac pokušao za smrt okriviti zračnu luku. Navodno je ta tvrdnja sada pod istragom vlasti i službenika zračne luke. Potvrđeno je da je muškarac uhićen i da trenutno surađuje s vlastima. Pokrenuta je istraga o smrti i ostaje nejasno hoće li se protiv njega poduzeti ikakve mjere.