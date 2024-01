Hoće li Netflix početi s naplatom dijela sadržaja i za pretplatnike?

Tijekom prošle godine Netflix je znatno povećao broj igara unutar njihove mobilne aplikacije, uključujući i neke poznate indie naslove, kao i legendarne starije igre poput trilogije Grand Theft Auto. Sve igre unutar njihove aplikacije pretplatnicima su dostupne besplatno te sve donedavno šefovi Netflixa nisu željeli kvariti iskustvo igranja videoigara na njihovoj platformi dodavanjem oglasa ili nekim drugim metodama koje bi im omogućile zarađivanje od igranja na njihovoj platformi.

Ipak, u posljednjih nekoliko mjeseci ekipa iz Netflixa promijenila je taj stav te počela razmišljati o načinima dodatne monetizacije tih igara, a oni nisu ograničeni samo na prikaz oglasa unutar samih igara. Jedan od načina povećanja prihoda od igara uključuje i kupovinu unutar igara, a mediji spominju i dodatnu naplatu za igranje određenih popularnijih igara poput npr. indie naslova Hades.

Zahvaljujući ovotjednom izvještaju medija o planovima vezanima uz videoigre toga streaming-servisa, saznali smo i neke brojke o broju preuzimanja igara na Netflixu. Iz kompanije dosad nisu objavili koliko je ljudi preuzelo njihove igre na svoje uređaje, no prema informacijama novinara The Wall Street Journala, Netflixove igre tijekom 2023. godine preuzete su više od 81 milijun puta. Jasno, ako te brojke usporedimo s drugim jačim mobilnim igrama, odnosno igrama za konzole i osobna računala, one nisu velike, no dobra je vijest za kompaniju što je ta brojka tri puta veća u odnosu na 2022. godinu.

U ovoj godini Netflix će nastaviti sa širenjem na tržištu videoigara te možemo očekivati brojne nove naslove koji će biti dostupni pretplatnicima i novo povećanje broja korisnika njihovih mobilnih igara. Osim igara trećih strana koje su dostupne unutar njihove aplikacije, Netflix je preuzeo neke gamerske studije unutar kojih razvija vlastite igre. Kompanija je svjesna je kako to tržište ne može osvojiti preko noći te su planovi na tržištu videoigara dugoročni i nada se kako s vremenom više neće ovisiti samo o streamingu videa, već će dobar dio prihoda ostvarivati i od igara.

Prema nekim procjenama, gameri će ove godine potrošiti više od 110 milijardi dolara te i u Netflixu žele uzeti dio toga kolača, a upravo zato razmišljaju o spomenutim metodama naplate, iako, kako su naglasili na Tech Crunchu, direktori tvrtke tek razmišljaju i razgovaraju o toj mogućnosti i moguće je da od ideje o naplati igara ipak odustanu, piše Zimo.