Hoće li Mamići konačno biti izručeni Hrvatskoj? "Postoje svi preduvjeti da se Mamićima ipak sudi..."

Više od sedam godina od njegova bijega u BiH, te pet godina od odluke Vrhovnoga suda da mu se u postupku u Osijeku može suditi u odsutnosti, hrvatski sudovi iz drugoga pokušaja pokušavaju utvrditi je li Mamić (ne)dostupan hrvatskome pravosuđu i u postupku za podmićivanje sudaca iz Osijeka.

Nakon što je u svibnju ove godine Visoki kazneni sud (VKS) ukinuo rješenje zagrebačkog Županijskoga suda kojim je bilo odlučeno da se Mamiću sudi u odsutnosti, zagrebački Županijski sud sada je "ojačan" novim argumentima naknadno pristiglim iz Ministarstva pravde BiH, gdje su stajali u ladici pune četiri godine, donio istovjetnu ponovljenu odluku prema kojoj se Zdravku Mamiću i njegovom bratu Zoranu može suditi u odsutnosti, piše Jutarnji list.

No, odluka kao i prvi put nije pravomoćna već se na nju, kao i prvi put, žalio upravo Zdravko Mamić, a o žalbama će ponovno odlučivati VKS. Međutim, kako neslužbeno doznajemo, Mamić svojom žalbom više ne "cilja" na mogućnost da ipak bude izručen iz BiH, već tvrdi samo kako još postoji mogućnost da mu se u BiH sudi.

Naime odluka VKS-a iz svibnja ove godine u kojoj je odbijena argumentacija zagrebačkoga Županijskoga suda, ali i USKOK-a, prema kojoj se Mamićima može suditi u odsutnosti jer neće biti izručeni otkrila je kako Ministarstvo pravde BiH usprkos postojanju pravomoćne sudske odluke tamošnjih sudova kako se Mamiće ne može izručiti Hrvatskoj, te sudske odluke pune četiri godine ne prosljeđuje hrvatskome Ministarstvu pravosuđa koje je davne 2021. zatražilo Mamićevo izručenje.

To je pak hrvatske sudove i USKOK stavilo u svojevrsni škripac jer, premda je bila opće poznata stvar da su BiH sudovi odbili izručenje braće Mamić, u RH nikada nije stigao službeni "papir" s tom odlukom. A nije stigao jer ga Ministarstvo pravde BiH jednostavno nije slalo, odnosno držalo ga je u ladici od listopada 2021. u mandatima dvojice tamošnjih ministara pravosuđa, obojice iz kvote HDZ-a BiH.

Istraživanje Jutarnjega lista, tijekom kojeg su kontaktirali Sud BiH, Ministarstvo Pravde BiH te Ministarstvo pravosuđa RH otkrilo je kako je sud BiH, koji je u listopadu 2021. donio najprije nepravomoćnu, a zatim i pravomoćnu odluku da ne postoje preduvjeti da se Zdravka Mamića i Zorana Mamića izruči Hrvatskoj, odmah po donošenju te odluke istu dostavio i Ministarstvu pravde BiH koja ju je trebala proslijediti hrvatskom Ministarstvu pravosuđa jer je ono tražilo Mamićevo izručenje. No to se nije dogodilo pune četiri godine.

Upiti Ministarstvu pravde BiH o tome gdje je zapelo, ostali su tada bez odgovora. No točno tri dana nakon objave teksta u Jutarnjem listu, iz Ministarstva pravde BiH su konačno odgovorili svojim hrvatskim kolegama, prosljeđujući im odluku suda BiH iz listopada 2021. kako se Mamiće ne može izručiti. Zagrebački Županijski sud sada je pak od Ministarstva pravosuđa zatražio i dobio tu odluku, te donio novo rješenje prema kojemu postoje svi preduvjeti da se Mamićima ipak sudi u odsutnosti zbog optužbi za podmićivanje sudaca.

Cijeli članak možete pročitati ovdje.