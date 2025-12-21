Hoće li Livaja igrati danas?

Hajduk će od 15:00 na Poljudu ugostiti Vukovar 1991 u 18. kolu SHNL-a. Splićani će pokušati doći do druge pobjede zaredom nakon što su prošlog vikenda svladali Lokomotivu na Maksimiru 3:1. Vukovar i Hajduk susreli su se u 9. kolu u Vinkovcima početkom listopada. Hajduk je tada teže od očekivanog došao do pobjede s igračem više, a junak Bijelih bio je Rokas Pukštas koji je zabio pred kraj utakmice. Njega neće biti u sastavu jer je ozlijeđen, prenosi Index.

Trener Gonzalo Garcia i ovaj bi meč mogao započeti bez Marka Livaje koji će ostati na klupi. Uz to, ima još neke izostanke. "Hodak je bio bolestan u hotelu, nije trenirao zbog jake gripe i vidjet ćemo hoće li igrati. Bamba? Trenirao je dobro, puno momaka radi dobro i dobit će šansu svaki put. Želimo igrati na određen način, zbog toga je Sigur igrao ispred Karačića protiv Lokomotive."

Kako će Hajduk izgledati?

Na golu bi trebao biti Toni Silić koji mijenja ozlijeđenog Ivicu Ivušića. Desni bek je Niko Sigur, lijevi Šimun Hrgović, a stoperi su Ron Raci i Branimir Mlačić. Filip Krovinović i Hugo Guillamon čine tandem veznjaka, a ispred njih na poziciji desetke mogao bi zaigrati Iker Almena.

Priliku na desnom krilu mogao bi dobiti Bruno Durdov. Ante Rebić na lijevoj strani te Michele Šego u napadu predstavljaju najveću opasnost po goste iz Vukovara.

Dinamo jesenski prvak

Hajduk bi se eventualnom pobjedom približio Dinamu na bod zaostatka. Modri su jučer svladali Lokomotivu 2:0, a Garcia je u četvrtak na presici o borbi za naslov rekao: "Realnost je da glavni cilj nije naslov prvaka, već stvoriti filozofiju da se igrači razvijaju.

Naša dužnost je pobijediti svaku utakmicu pa smo automatski predodređeni da napadamo titulu. Došao sam u Hajduk da postanemo prvaci, ali se ne smijemo fokusirati samo na to.

Ne znam kakva je situacija u klubu, treba vidjeti kako se može pojačati momčad da budemo jači svaki tjedan. Cilj je probati pobijediti svaku utakmicu i napredovati. Raspravit ćemo o tome interno." Prijenos utakmice je na HRT 2 te MAX Sport 1. Hajduk je danas veliki favorit. Kvota na pobjedu Splićana je 1.25. Na remi je 5, a na pobjedu gostiju 9.