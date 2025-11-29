Hoće li Livaja danas igrati?

Hajduk danas od 15:30 na Poljudu dočekuje Varaždin u 15. kolu SuperSport HNL-a, a glavna tema uoči susreta ponovno je Marko Livaja. Kapetan Bijelih nije zaigrao u prošlom kolu, u derbiju u kojem je Rijeka na Rujevici svladala Hajduk s uvjerljivih 5:0.

Iako se Livaja od ozljede stražnje lože oporavio još prije više od dva tjedna i protiv Osijeka dobio pet minuta, cijeli je derbi u Rijeci odgledao s klupe. Nakon utakmice povela se velika polemika zbog Garcíjine izjave da je Livaju pri vodstvu Rijeke od 3:0 pozvao na zagrijavanje, ali da mu je kapetan odgovorio kako se ne osjeća dobro zbog bolova u trbuhu.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

García: "Nije bilo nesporazuma"

Trener Gonzalo García na jučerašnjoj konferenciji za medije dobio je izravno pitanje hoće li Livaja započeti utakmicu protiv Varaždina. “Ne znam hoće li početi jer to nikad ne otkrivam. U Rijeci nije bilo nesporazuma, nije se osjećao dobro, tako je rekao. Ne treba od toga raditi veliki problem”, poručio je García.

Unatoč debaklu na Rujevici, Hajduk je ostao na prvom mjestu s bodom prednosti ispred Dinama. No, protiv Varaždina će biti oslabljen: zbog ozljeda ne mogu igrati Ivica Ivušić i Rokas Pukštas, a njihov oporavak potrajat će do kraja jesenskog dijela sezone.