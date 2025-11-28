Garciju odmah dočekali s pitanjima: Što se događa s Markom Livajom?

Marko Livaja propustio je susret s Rijekom, odnosno debakl Hajduka na Rujevici. Gonzalo Garcia novinarima je nakon utakmice rekao da je Livaju htio uvesti na poluvremenu, ali mu je napadač rekao da ga boli trbuh.

Nakon katastrofe u Rijeci, Hajduk se priprema za utakmicu 15. kola SuperSport HNL-a protiv Varaždina. Gonzalo Garcia danas se pojavio pred novinarima i prvo pitanje odmah se odnosilo na Livaju.

"Neću vam reći hoće li igrati od prve minute, to nikad ne govorim. S Rijekom je bolestan i nije se dobro osjećao", rekao je kratko Garcia.

"Bila je to teška i čudna utakmica kakva se jednom događa. Sve se okrenulo protiv nas. Osjećamo se užasno kao i navijači", rekao je trener.

"Shit happens", rekao je Garcia prilično hladnokrvno pred novinarima.