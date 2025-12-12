Hoće li GV Splita raspravljati o 'Bačićevim zakonima'?

Rebalans proračuna je na koncu usvojen u dnevni red sjednice Gradskog vijeća. Od 29 vijećnika, za je bilo 27 vijećnika, dok su prihvaćeni i ostali prijedlozi gradonačelnika, između ostalog i odluka o zaduživanju za izgradnju kapitalnih projekata, koji će se uvrstiti u dnevni red.

Ivošević je na kraju predložio da se danas uvrsti i točka o setu 'Bačićevih zakona', kako bi se zauzeo neki stav Grada Splita oko teme.

To je pak izazvalo Čelana iz HDZ-a da komentira kako će onda biti previše prezahtjevnih točaka za raspravljanje. I što logičnije, onda je na njegov zahtjev određena pauza.