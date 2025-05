Hoće li 2024. biti najtoplija godina? Splitska znanstvenica: "Ono što je alarmantno je da najnovija istraživanja pokazuju..."

Ima li političke volje za smanjenje ugljičnog otiska? Hoće li 2024. biti najtoplija godina u povijesti mjerenja?

O tome su u večerašnjoj emisiji "Otvoreno" govorili dr. sc. Ivan Güttler, glavni ravnatelj DHMZ-a, prof. dr. sc. Ivica Kisić, dekan Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Natalija Dunić, Laboratorij za fiziku mora Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu i Dunja Mazzocco Drvar, direktorica programa zaštite prirode u WWF Adrija.

Natalija Dunić je rekla kako su temperature mora, po najnovijem izvještaju, u rastu. A ono što je alarmantno je da najnovija istraživanja pokazuju da temperatura od 2005. godine do danas raste dvostruko brže nego li je od 1960. godine do danas.

Dunić: Porast temperature prati i pojava morskih toplinskih valova

- Neke globalne procjene pokazuju da, kad se pogleda 2022. godina ili 2023. godina, vidi se da je globalni prosjek površinske temperature mora u odnosu na predindustrijsko razdoblje porastao preko 1 stupanj. Ono što je još zabrinjavajuće je da taj porast temperature, kako u atmosferi tako i u moru, prati i pojava morskih toplinskih valova. Najviše se to vidi u površinskom sloju. Veliki dio tog izvještaja pokazuje na opasnost, odnosno upozorava da se ti morski toplinski valovi pojavljuju sve češće. I to ne samo u površinskim slojevima do 150 metara, već čak i do 1500 metara dubine, posebice u Sredozemlju. Tako da to je nešto što utječe definitivno i na morske ekosustave.

Znanstvenici neumorno rade na istraživanjima da vide kakvi su ti jer je to relativno nova stvar, novi stres u dubljim slojevima koji se događa, tako da je sad na nama da istražimo na koji način se to može manifestirati na okolišu mora, kazala je.