HNS radi veliki zaokret. Ovo se tiče Hajduka, ali i Dinama

HNS radi veliki zaokret te će druge momčadi Dinama i Hajduka odmah u drugi rang hrvatskog nogometa, a ne u četvrti, ako odobri Ministarstvo turizma i sporta. Ali nije to lišo, prema planu koji je HNS stavio na stol, za to će morati platiti. Cifra će tek biti definirana, spominje se od 250.000 do 350.000 eura, pišu Sportske novosti.

Dinamo i Hajduk prijavili su se kao zainteresiranih da u ligaškom sustavu sudjeluju i njihove druge momčadi. HNS je prvotno odlučio - može, ali u četvrtom rangu. No, Dinamo i Hajduk s time nisu bili zadovoljni, tražili su - drugi razred. HNS je u konačnici odobrio, ali uz plaćanje. Argument koji je pri tome pomogao je poražavajući broj minuta u seniorskom nogometu naših mladih igrača. To se najbolje vidi na primjeru juniorske (U-19) reprezentacije. Na kvalifikacijskom turniru za Euro Nizozemska je imala igrače koji su skupili 25 tisuća prvoligaških minuta, Česi 21 tisuću, a naši tek mizernih 2.800 prvoligaških minuta. Europski rekorder je Crna Gora sa čak 36 tisuća prvoligaških minuta te se prvi put plasirala na Euru među osam najboljih U-19 ekipa.

HNS traži konsenzus klubova Prve NL

Sad je plan da Prve NL, dakle drugi rang, ima 16 klubova, da u njemu sudjeluju Dinamo II i Hajduk II i to tako da, naravno, nemaju pravo ući u SHNL, ali isto tako da ne mogu ispasti iz Prve NL. Što znači da te ekipe isključivo služe za razvoj igrača. Moći će prijaviti 28 nogometaša, od toga 25 moraju biti mlađi od 21 godine. HNS je ujedno ponudio i ostalim klubovima koji su pokazali zanimanje za formiranje B ekipe, iako se nisu prijavili za sljedeću sezonu da to imaju šansu učiniti (Osijek, Varaždin. Slaven Belupo...) ako su voljni platiti spomenuti iznos. Dakle, sada se rade "upadi" isključivo na plaćanje. Sljedeće godine smjeti će se ponovno prijaviti, tada bez plaćanja, ali za četvrti rang. Novac koji će prvoligaši uplatiti za svoje druge momčadi podijelit će se ostalim klubovima sudionicima Prve NL.

U tjednu koji dolazi organizirat će se sastanak svih klubova Prve NL s pitanjem - slažu li se s time? Naime, kako se sustav natjecanja prema Zakonu o sportu mora promijeniti godinu dana unaprijed, da bi se to provelo sad odmah, odobrenje mora dati Ministarstvo turizma i sporta. HNS traži konsenzus klubova Prve NL kako bi s tim prijedlogom išao na ministarstvo.