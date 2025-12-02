HNS oštro osudio iscrtavanje svastike na terenu u Solinu: "Pozdravljamo brzu reakciju kluba"

Hrvatski nogometni savez putem priopćenja za medije osvrnuo se na vandalizam u Solinu gdje je u ponedjeljak na travnjaku NK Solina osvanula svastika.

"Hrvatski nogometni savez najoštrije osuđuje vandalizam i iscrtavanje nacističkog simbola na terenu NK Solin. Takvi činovi ne smiju imati mjesto u nogometu, sportu i društvu općenito te predstavljaju nedopustivo promicanje mržnje i netrpeljivosti", objavio je HNS.

"Pozdravljamo brzu reakciju NK Solin i njihovu odmah poduzetu sanaciju terena, kao i jasnu osudu ovog incidenta od strane kluba i grada. Iz dostupnih informacija, događaj je prijavljen Ministarstvu unutarnjih poslova te se nadamo da će nadležna tijela što prije pronaći počinitelje.

HNS će i dalje dosljedno promovirati i podržavati sve napore usmjerene prema očuvanju sigurnog, pozitivnog i uključivog okruženja na svim nogometnim terenima u Hrvatskoj. Simboli mržnje i ekstremizma ne smiju biti dio hrvatskog nogometa", poručili su iz HNS-a.