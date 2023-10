HNS odredio nove kazne. Evo što čeka Hajduk

Disciplinski sudac Alen Klakočer izrekao je kazne prvoligašima za prošlo kolo a najtežu kaznu po tradiciji izrekao je Hajduku za ponašanje navijača tijekom Jadranskog derbija. Hajduku je prijetilo zatvaranje tribine, no "provukli" su se s novčanom kaznom...

HNK Hajduk se kažnjava zato što je na prvenstvenoj utakmici 11. kola Rijeka - Hajduk, navijačka skupina Torcida, smještena na južnoj tribini, od 68. do 71. minute zapalila jednu dimnu kutiju i trinaest baklji, od kojih je šest bačeno u teren za igru te je sudac igru zaustavio u trajanju od jedne minute. Po završetku utakmice utvrđeno je oštećenje 36 sjedalica na južnoj tribini gdje su bili smješteni gostujući navijači, kao i dijelovi travnjaka za igru od bačenih zapaljenih baklji, čime su sve počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 3.000 eura, piše 24sata.

Kažnjen je i zato što su pripadnici gostujuće navijačke skupine Torcide od 24. do 32. minute uzvikivali “Šugava Rijeko, smrdljivi grade, pobit ću pola tvoje Armade, šugava Rijeko puna si Srba, ne brini Rijeko ima još vrba“, “od Vežice do Lovrana sve je puno Muslimana, od Kantride do Turnića sve su djeca popa Đujića“, te u 32. minuti uzvikivali “Riječki Srbi“, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 5.000 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 7.500 eura.

HNK Rijeka se kažnjava zato što je na prvenstvenoj utakmici 11. kola Rijeka - Hajduk domaća navijačka skupina Armada od 61. do 63. minute zapalila sedam baklji i jednu bljeskalicu, zbog gustog dima sudac je zaustavio igru u trajanju od jedne minute, te zbog toga što je gostujuća navijačka skupina Torcida od 68. do 71. minute zapalila jednu dimnu kutiju i trinaest baklji, od kojih je šest bačeno u teren za igru te je sudac igru zaustavio u trajanju od jedne minute, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 1.900 eura.

Kažnjen je i zato što je u 62., 63. i 85. minuti utakmice domaća navijačka skupina Armada na sjevernoj tribini skandirala “Ubij, ubij tovara“, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 3.000 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 4.650 eura, piše 24sata.

GNK Dinamo se kažnjava jer je na prvenstvenoj utakmici 11. kola Dinamo - Istra 1961 domaća navijačka skupina BBB, smještena na sjevernoj tribini, u 74. minuti zapalila dvije dimne kutije i pet baklji te je bačen jedan topovski udar i jedna petarda, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se temeljem istog propisa izriče novčana kazna u visini 750 eura.