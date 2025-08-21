HNS iznenadio navijače Hajduka i Osijeka: Poznato tko će suditi utakmicu u Opus Areni

Službeno su objavljene sudačke postave za sve utakmice četvrtog kola SuperSport HNL-a, a najviše je pažnje bilo oko izbora arbitra susreta koji će na Opus Areni odigrati Osijek i Hajduk.

Iako se prema najavila prije sezone moglo očekivati nekoga od vodećih hrvatskih sudaca, prije svega Pajača, Kolarića, Ercega ili Čulinu, odabran je ipak mlađi sudac koji će po prvi put voditi ovako važan i jak prvenstveni susret.

Tek četvrta utakmica u SHNL-u, a već derbi kola

Radi se o Patriku Pavlešiću iz Duge Rese, mladom sucu koji je svoj prvoligaški debi doživio proljetos, kad je sudio susret Istre 1961 i Slaven Belupa, a nakon toga je sudio Varaždinu i Osijeku., piše Gol.hr. Ove sezone dijelio je pravdu na susretu Dinama i Vukovaru u Maksimiru pa će već u četvrtoj SHNL utakmici imati čast suditi derbi kola.

VAR sudac na toj utakmici bit će Ante Čuljak iz Zagreba, a možemo pretpostaviti zašto nije delegiran neki od gore spomenutih sudaca. Erceg i Čulina sudili su prva dva ovosezonska susreta na Opus Areni, Kolarić je imao grešaka u prošlom kolu, a Pajač je sudio susret Varaždina i Osijeka, nakon kojeg su gosti burno prosvjedovali.

Što se tiče ostalih susreta, Dinamu i Istri 1961 sudit će Duje Strukan uz VAR asistenciju Ivana Bebeka, a Vukovar 1991 i Gorica bit će prva ovosezonska utakmica Olivera Romića, dok je VAR pripao Franu Joviću.

Rijeci i Varaždinu sudit će Ante Terzić, dok će mu pomagati Ivan Matić, a preostala je još utakmica Slavena i Lokomotive, koja je delegirana Dariju Belu kao glavnom i Tihomiru Pejinu kao VAR sucu.