HNK Split večeras slavi u Zagrebu: Zdenko Bašić, Neven Mihić, Zorana Kačić Čatipović i Irina Čaban Bilandžić dobitnici Nagrade hrvatskog glumišta!

Večeras se u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održava svečana dodjela Nagrade hrvatskog glumišta 2025., središnjeg strukovnog priznanja koje svake godine okuplja najbolje kazališne, operne i baletne umjetnike iz cijele Hrvatske. U ozračju nacionalnog kazališnog događaja bit će istaknuta i ostvarenja koja su obilježila proteklu sezonu, a među dobitnicima se posebno ističu umjetnici i autori povezani s Hrvatskim narodnim kazalištem Split te njegovim koprodukcijama.

Jedno od večerašnjih priznanja odlazi scenografima Zdenku Bašiću i Nevenu Mihiću, koji su nagrađeni za najbolju kazališnu scenografiju. Njihov rad prepoznat je u baletu "Snježna kraljica", nastalom u koprodukciji HNK Split i HNK u Osijeku. Scenografija je ocijenjena kao ključan dio predstave jer je svojim vizualnim slojem izgradila snažnu bajkovitu atmosferu, ali i podržala dramsku napetost i emotivni tok baletne priče.

U kategoriji najboljeg umjetničkog ostvarenja u opereti i mjuziklu za žensku ulogu nagrađena je Zorana Kačić Čatipović. Priznanje joj je dodijeljeno za ulogu Perine Rapetinove u opereti "Spli'ski akvarel". Riječ je o interpretaciji koja je, prema ocjeni struke, spojila glumačku uvjerljivost, pjevačku sigurnost i prepoznatljiv scenski temperament, čime je njezina izvedba postala jedno od najupečatljivijih ostvarenja ove sezone.

Treća nagrada vezana uz splitsku kuću pripala je baletnoj umjetnici Irini Čaban Bilandžić, koja je osvojila Nagradu hrvatskog glumišta za najbolje umjetničko ostvarenje u baletu u ženskoj ulozi. Priznanje obuhvaća njezine naslovne uloge u baletima "Šeherezada" i "Gospođa Bovary", kao i ulogu Snježne kraljice u baletu "Snježna kraljica". Nagrađen je širok raspon njezine interpretacije – od klasične plesne virtuoznosti do izražene dramske snage, kojom je u različitim koreografskim stilovima uspjela izgraditi snažne i upečatljive likove.