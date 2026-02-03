HNK Šibenik uoči Valentinova daruje kaštelansku ljubavnu priču: "Miljenko i Dobrila" uz vino, delicije i izložbu

Uoči Valentinova, u četvrtak 13. veljače u HNK u Šibeniku (početak u 20 sati) stiže projekt predstavljanja povijesne i kulturne baštine Grada Kaštela – kroz tri povezane priče: ljubavnu legendu, priču o vinu i gastronomiji te tradicijsko odijevanje. Ulaz je besplatan, a program započinje već u foajeu kazališta od 18 sati.

Projekt zajednički organiziraju HNK u Šibeniku, Grad Kaštela i Turistička zajednica Grada Kaštela, uz suorganizatore Muzej Grada Kaštela i Srednju školu Braća Radić.

Kaštela u Šibeniku: "Nova stranica" i povratak starog sjaja

Kaštela, drugi najveći grad u Splitsko-dalmatinskoj županiji i administrativni spoj sedam povijesnih naselja, programom u Šibeniku žele dodatno ispričati priču o svojoj bogatoj povijesti, kulturi i enološkoj tradiciji. Organizatori pritom naglašavaju kako grad, dugo obilježen teškom industrijom, sve više okreće razvoj prema turizmu, nautici te poticanju malog i srednjeg poduzetništva.

Tri priče u jednoj večeri

Program je osmišljen kao cjelina koja publiku uvodi u prepoznatljive kaštelanske motive:

Priča o tradicijskom odijevanju – foaje HNK, od 18.00

– foaje HNK, od Priča o vinu i gastronomiji – foaje HNK, od 19.00

– foaje HNK, od Priča o ljubavi – kazališna predstava "Legenda o Miljenku i Dobrili", u 20.00

Središnji dio večeri je kazališna predstava "Legenda o Miljenku i Dobrili", temeljena na romanu Marka Kažotića, u kojoj se legendarna tragična ljubav dvoje mladih iz plemićkih obitelji Vitturi i Rušinić prenosi kroz uprizorenje, dijaloge i atmosferu starinskih Kaštela.

Scenarij potpisuju M. Kažotić i Marijana Vulas, a režiju i adaptaciju Marijana Vulas, koja je u originalnu priču utkala čakavski izričaj, kao i prikaz običaja dote i vjenčanja, tradicijskih pjesama i plesova. Predstava je premijerno izvedena u ljeto 2023., igrala je povodom Dana grada Kaštela u ožujku 2024., a gostovala je i u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu u veljači 2025.

Naslovne uloge tumače Lukrecija Perišić (Dobrila) i Mate Tavrić (Miljenko), dok ostatak ansambla čine glumci s područja Kaštela, Trilja, Prološca i Splita. U programu sudjeluju i KUD 7 Kaštela, Kliški uskoci te Dječje kaštelansko kazalište "Škatula".

Među ulogama su i: Marijan Grbavac (Radoslav), Dijana Ivić Kundid (kontesa Marija), Ivana Dželalija (Demetrija), Ljiljana Garbati (Antica), Ante Knezović (don Mavro) i Bruno Jurić (Družimir).

Kaštelanski Crljenak: Hrvatski "Zinfandel" u čaši i na pjatu

U sklopu "priče o vinu", publika će u foajeu HNK moći kušati Crljenak kaštelanski, staru hrvatsku sortu koja je, prema utvrđenom genetskom profilu, identična američkom Zinfandelu. Program uključuje predstavljanje vina različitih proizvođača, uz sljubljivanje s kaštelanskim delicijama.

Tradicionalne kaštelanske slastice pripremaju učenici i profesori SŠ Braća Radić iz Kaštel Štafilića.

Izložba "Kaštelansko-šibenski intermezzo": Kako legenda povezuje gradove i umjetnike

Treći dio programa donosi izložbu "Kaštelansko-šibenski intermezzo – Miljenko i Dobrila" autorice Sanje Acalije, kao podsjetnik na širok kulturni odjek legende koja se često uspoređuje s tragičnom sudbinom Romea i Julije.

Izložba podsjeća i na umjetničke interpretacije priče kroz desetljeća: operu "Miljenko i Dobrila" skladatelja Milivoja Koludrovića, šlager Zdenka Runjića pod nazivom "Legenda o Miljenku i Dobrili" u izvedbi Tereze Kesovije, strip Žarka Bekera i Srećka Eterovića te druge suvremene obrade. Posebno mjesto zauzima i šibenski kraj – jer se dio radnje romana odvija kada je Miljenko prognan na otočić Visovac.

U sklopu izložbe predstavljeni su i kostimi inspirirani modom od 17. do 19. stoljeća, a za potrebe vizualizacije likova haljinu i odijelo francuskog tipa reinterpretirala je Nela Burić Martinčić.

Kaštela kao "grad ljubavi": 13. godina brendiranja kroz legendu

Organizatori ističu da Grad Kaštela i TZ Kaštela već trinaestu godinu zaredom raznolikim programima grade identitet Kaštela kao "grada ljubavi", a uprizorenje legende o Miljenku i Dobrili pritom je središnji motiv koji se iz lokalne priče pretvara u snažan turističko-kulturni brend.