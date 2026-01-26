HND osudio napad zadarskog gradonačelnika na novinara Slobodne Dalmacije: "Pokušaj ušutkavanja kritičkih medija"

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) podsjetilo je da je sloboda medija ustavna kategorija i jedan od ključnih preduvjeta demokratskog poretka, posebno kada je riječ o temama koje se odnose na upravljanje javnim dobrima. Povod za reagiranje bio je javni istup zadarskog gradonačelnika Šime Erlića na društvenoj mreži Facebook, u kojem je proteklog vikenda napao novinara Slobodne Dalmacije Ivicu Nevešćanina.

"Osobe na poziciji moći dužne su odgovarati javnosti"

U HND-u navode kako se ovaj slučaj uklapa u širi niz napada na novinare i novinarke, koje se, kako ističu, "s pozicije moći želi ušutkati". Posebno problematičnom ocjenjuju retoriku u kojoj se kritičko novinarstvo proglašava "pritiskom", "kampanjom" ili nelegitimnim utjecajem na tijela vlasti.

"Osobe na poziciji moći dužne su odgovarati javnosti, čiji su predstavnici mediji", poručuju iz HND-a, naglašavajući da politička moć proizlazi iz javnosti i delegirana je glasovima građana, a ne iz stranačke pripadnosti. U tom kontekstu ističu da je prozvani novinar, prema njihovu stajalištu, odgovorno i zrelo obavljao svoj posao.

HND upozorava i na pokušaje "obrtanja uloga", u kojima se politička odgovornost zamagljuje pozivanjem na proceduru, formalnu ispravnost i navodnu institucionalnu neutralnost. Kako navode, "nijedna odluka tijela javne vlasti nije politički neutralna, pa ni kada je donesena u skladu sa zakonskim okvirom". Dodaju da isključivo pozivanje na zakonitost postupka, bez rasprave o njegovim učincima i društvenim posljedicama, predstavlja depolitizaciju političkih odluka. Prema stajalištu HND-a, uloga medija u demokratskom društvu nije potvrđivati da je procedura poštovana niti amortizirati političku odgovornost, već razotkrivati kako se moć koristi, u čijem interesu i s kakvim posljedicama za javnost.

Napadi na novinare i medije

Posebno zabrinjavajućom ocjenjuju praksu u kojoj se kritičko novinarstvo prikazuje kao izvor nestabilnosti, dok se administrativna šutnja predstavlja kao jamstvo reda. Takav "obrat vrijednosti", upozoravaju, služi očuvanju postojećih odnosa moći tako da se politički izbori prikazuju kao tehničke nužnosti, a kritika kao iracionalna smetnja. HND poručuje da zakon ne iscrpljuje pitanje javnog interesa, proceduralna ispravnost ne oslobađa nositelje vlasti političke odgovornosti te da novinari nisu dužni prihvatiti okvir u kojem se legitimna kritika proglašava "navijanjem". Napadi na novinare i medije, dodaju, imaju zastrašujući učinak i stvaraju klimu u kojoj se od medija očekuje poslušnost, a ne propitivanje.

"Upravljanje javnim dobrima nije tehničko pitanje. To je političko pitanje – i kao takvo mora ostati predmet javne, kritičke i često neugodne rasprave", zaključuju iz HND-a, uz poruku da će se suprotstaviti svakom pokušaju da se novinarstvo svede na servis vlasti.

Priopćenje potpisuju predsjednik HND-a Hrvoje Zovko te potpredsjednici Chiara Bilić i Drago Hedl.