HND kritizira ministricu zbog diskriminacije medija

Hrvatsko novinarsko društvo smatra jučerašnju konferenciju za novinare ministrice zdravstva Irene Hrstić na temu afere Medikol skandaloznim i diskriminatornim postupkom jer na nju nisu bili pozvani svi mediji, nego samo odabrani, četiri televizije i HINA.

Da stvar bude još očitija, glasnogovornica resorne ministrice u izjavi za Index.hr ustvrdila je da je "konferencija organizirana u kratkom roku te da su htjeli da izjava ministrice Hrstić bude objavljena u središnjim informativnim emisijama televizija, odnosno dnevnicima".

"Tražimo obrazloženje..."

Teško je povjerovati da to nije bio pokušaj medijske kontrole oko afere Medikol i brojnih neodgovorenih pitanja na koja javnost ima pravo dobiti odgovore. Ovakav nedemokratski postupak prema medijima nije iznimka aktualne vlasti kada je riječ o odnosu prema novinarstvu, a brzopotezna konferencija za odabrane medije režirana je tako da bi joj pozavidio i bjeloruski diktator Aleksandar Lukašenko, navode iz HND-a.

"Tražimo obrazloženje od ministarstva zbog čega su se odlučili na ovakav diskriminatorski potez, a ministricu Hrstić podsjećamo da je javna službenica koju plaćaju svi građani i građanke Republike Hrvatske te da nema pravo na postupke koji nisu u duhu demokratskih društava. Na koncu, ministricu Hrstić podsjećamo na članak 6. Zakona o medijima, koji je prekršila, a u kojem stoji da ministri i drugi državni dužnosnici moraju biti dostupni novinarima pod jednakim uvjetima", poručili su iz HND-a.