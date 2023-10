HLADNOĆE NI "ZA LIJEK", JUGA I KIŠE NA PRETEK Prognoza za novi tjedan nimalo optimistična, ciklone će se nizati kao na traci

Ušli smo u zadnju dekadu listopada, središnjeg mjeseca klimatološke jeseni. Ciklona je u vikendu za nama prekinula dugi niz stabilnog vremena. Pale su kiše koje su u mnogim predjelima bile izdašne, a to samo uvod u izrazito nestabilan tjedan pred nama.

Međutim, bez obzira na to što nam je studeni pred vratima, ne morate strahovati od zahlađenja, barem ne sljedećih desetak dana. Toplija odjeća ili grijanje za sada neće biti potrebni.

U novom tjednu bit će dosta promjenjivo, što nikako ne znači da će stalno padati kiša. Najmanje kiše bit će početkom tjedna, a znatno više od noći s utorka na srijedu. Baš kao i prošli tjedan, stiže nam opet jugo, najjače će biti u srijedu i petak, ali ne tako snažno kao što je bilo prošli petak.

Vikend će biti promjenjiv i topao, uz izmjene dužih suhih razdoblja i kraćih s kišom i pljuskovima.

Danas nas očekuje djelomično sunčano i u većini predjela suho vrijeme. Na moru prijepodne tek mjestimice može biti vrlo malo kiše. Puhat će slabo jugo i levant. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 10 do 15°C, uz obalu i na otocima od 15 do 20°C. Najviše dnevne temperature od 20 do 25°C.

Utorak će veći dio dana biti djelomično sunčan i suh. Jače naoblačenje sa zapada, povremeno uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, navečer će nastupiti na sjeveru Dalmacije, do sredine noći proširit će se i na srednju. Ojačat će jugo koje će popodne na moru srednjeg i južnog Jadrana biti jako s vrlo jakim udarima. Navečer na sjevernom Jadranu okretanje na lebić. Temperature zraka bez veće promjene u odnosu na ponedjeljak.

Srijeda će biti oblačna uz čestu kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjestimice će pasti preko 40 litara kiše po metru kvadratnome. Puhat će umjereno do jako jugo, na moru s vrlo jakim udarima. Jutro će biti toplije, a danju malo svježije s najvišim dnevnim temperaturama od 18 do 23°C.

Četvrtak će biti stabilniji u odnosu na srijedu, izmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja. I dalje je moguća slaba kiša, većinom ujutro. U noći i ujutro umjerena tramontana, danju će prestati i navečer okrenuti na jugo. Neznatno svježije s najvišim dnevnim temperaturama od 17 do 22°C.

Ponovno nestabilnije bit će u umjereno do znatno oblačni petak. Povremeno će biti kiše, pljuskova i grmljavine, ali znatno više na sjevernom Jadranu nego u Dalmaciji. Veći dio dana puhat će umjereno do jako jugo, popodne u okretanju na umjerenu tramontanu. Najviše dnevne temperature većinom od 17 do 22°C.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, dani vikenda bit će djelomično sunčani s promjenjivom naoblakom. Iako će veći dio subote i nedjelje biti suh, u oba dana će povremeno biti slabe kiše. Puhat će umjereno jugo, a ono će u nedjelju malo ojačati. Temperature zraka slične onima prethodnih dana.