Hitna dojurila na dječji rođendan, djevojčica se ozlijedila: "Zaslužili su sve benefite ovog svijeta"

Tim Hitne pomoći iz Otočca izašao je na intervenciju na dječji rođendan, a ponašanje članova tima oduševilo je prisutnu djecu, ali i odrasle. Facebook status u kojem se opisuje kako je izgledao susret djece i članova tima izazvao je niz pozitivnih komentara.

Sve je počelo kad je djevojčica na rođendanu ozlijedila nos, a krvarenje nije prestajalo.

"Danas nam je jedan rođendanko imao poučan završetak. Osmogodišnja djevojčica jako se udarila u nosić i nismo mogli zaustaviti krvarenje. Pozvali smo 194, a oni nam šalju tim kući. Stiže hitna iz Otočca.

Stigli su jako brzo. Njih troje: vozač Krešo Delač, sestra Sanela Junuzović i dr. Ivan Bandić.

Ulaze među petnaestak djece. Nasmijani, odmah se primaju posla. Kada smo se svi skupa uvjerili da je djevojčica dobro, opustili smo se svi. Klinci su počeli postavljati pitanja, a doktor i sestra odgovaraju na svako – uz šalu i osmijeh.

Odlaze oni dalje. Neće ni sok, ni kolač, ni odmor. Otvaraju vrata i zovu klince. Pokazuju sve, objašnjavaju, uče ih. Klinci upijaju, odgovaraju na pitanja – oduševljeni. Veli doktor: 'Evo sitnica i za rođendan', pale rotacije, a djeca izvan sebe.

Poželismo im mirnu smjenu i odlaze u mrak. Ovakav pristup, razgovor, rijetko se danas sreće. Zaslužili su lijepu riječ. Znam da im je dan jučer bio paklen. Znam da im je bio težak. I sve te slike procesuiraju se u njihovim glavama i spremaju negdje u pohranu. Spremaju se, da nekad, negdje izađu i naprave kaos.

Zaslužili su sve benefite ovog svijeta. Zaslužili su biti u benefitima rame uz rame policiji, vatrogascima i vojsci. Jer jesu rame uz rame, oni su dio žurnih službi, oni su dio nas.

Hvala vam, divni ljudi, na svakom koraku, na svakoj sekundi, na svakom udahu, na svakoj intervenciji. Neka vam i ova i sve sljedeće budu mirne i pune osmijeha kao večeras.

Hvala stričeku Kreši na vožnji, teti Saneli na brzini i doktoru Ivanu na osmijehu. Dajte im sve što im pripada. Danas je netko moj, sutra vaš. Ne trebali ih nikada.

Hvala, ljudi", piše u statusu.