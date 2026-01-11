Close Menu

Hit sa svadbe u Dalmaciji: Mladenka vrištala, pogledajte što joj je završilo pod haljinom

Za većinu mladenaca dan vjenčanja zamišljen je kao savršen i bez ijedne nepredviđene situacije. No jedno slavlje u Dalmaciji pokazalo je da ni najpažljivije isplanirani trenuci nisu imuni na  prirodu.

Naime, jednoj mladenki dogodila se scena koju sigurno neće zaboraviti. U jeku slavlja, ispod raskošne vjenčanice zavukao se poveći skakavac, izazvavši trenutak panike, ali i salve smijeha među okupljenima. Dok je mladenka u nevjerici ponavljala da ga netko makne, osobe koje su se našle uz nju nisu mogle suspregnuti smijeh.

