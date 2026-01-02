Hit na Fejsu iz Dalmacije: "Onom idiotu koji mi je ukra..."

Fotografija koja se ovih dana pojavila na Facebook stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca izazvala je lavinu reakcija, komentara i dijeljenja. Na slici se vidi električni radijator ostavljen vani, uz zid zgrade, a pokraj njega rukom ispisana poruka puna ljutnje, očaja i dalmatinskog temperamenta očito upućena nepoznatom “idiotu” koji je, kako stoji u poruci, ukrao klimu.

Iako kontekst nije poznat, kombinacija apsurdne situacije, improviziranog grijanja na otvorenom i sirovog, nefiltriranog jezika bila je dovoljna da internet odradi svoje. Komentari ispod objave kreću se od suosjećanja i solidarnosti do čiste satire, a mnogi su poruku proglasili “najiskrenijim statusom zime” i “sažetkom života bez klime u Dalmaciji”.

Stranica Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, poznata po tome što svakodnevne situacije pretvara u viralni humor, ovim je potezom još jednom pogodila živac publike. Fotografija se munjevito proširila društvenim mrežama, a korisnici su u njoj prepoznali spoj realnih problema, improvizacije i tipične dalmatinske reakcije kad stvari prijeđu granicu strpljenja.

I dok nije poznato je li klima ikada pronađena, jedno je sigurno – radijator s ulice i poruka uz njega već su osigurali svoje mjesto u neformalnoj kronici dalmatinskog internetskog humora.