Hit-igrač SHNL-a slikom razgalio maštu navijača Hajduka, evo što je objavio

Robin Gonzalez (27) je u svojoj debitantskoj SHNL sezoni u dresu Vukovara postao jedan od najboljih igrača lige. "Desetka" pretposljednje momčadi zabio je 6 golova i ima 2 asistencije, ali nije sve u statistici. Omaleni Kolumbijac oduševio je prodornošću, kreacijom i završnicom i nije mu dugo trebalo da dođe u bilježnice najjačih hrvatskih klubova, pišu Sportske novosti.

S Vukovarom ga ugovor veže do 2027. godine, ali sigurno Slavonci računaju na ozbiljnu odštetu. Kuloari su donedavno brujali da je Gonzalez najbliži Osijeku, a navodno su "oko" na njega bacili Hajduk i Rijeka. A u svoj toj strci oko njega, Gonzalez je na odmoru i čeka pripreme za proljetni dio sezone.

Za to je vrijeme na svom Instagram profilu objavio zanimljive fotografije na kojima su mu vjerojatno i članovi obitelji. A sadržaj bi mogao dobro zagrijati navijače Hajduka obzirom da Gonzalez nosi bijeli dres, dok su ostali u onima Dinama (Bennacer), Rijeke (Fruk) i Vukovara.

Znači li taj potez nešto više teško je reći, ali je svakako simpatično notirati kako se Gonzalez očito odlučio malo "poigrati" s navijačkom masom klubova koji ga žele u svojim redovima. Gdje će na kraju završiti i hoće li uopće napustiti Vukovar tek treba vidjeti.