HGU Split otvara novu glazbenu vježbaonicu u Lori: "Nije komercijalni projekt, nego nasušna potreba glazbenika"

Hrvatska glazbena unija, podružnica Split (HGU Split), večeras u 19 sati otvara novu specijaliziranu vježbaonicu za glazbenike na adresi Poljudsko šetalište 1 – Dom HV Split u Lori. Kako navode iz podružnice, prostor je osmišljen kao idealno mjesto za individualne vježbe i grupne probe, uz prilagođene akustične uvjete.

Nova lokacija nakon zatvaranja prostora u Spaladium Areni

Otvaranje nove vježbaonice dolazi nakon što je prethodni prostor, smješten u Spaladium Areni, prestao s radom zatvaranjem dvorane. U HGU Split ističu da su se potom potrudili pronaći lokaciju koja može ponuditi "vrhunske uvjete za kreativni rad i usavršavanje glazbenika svih uzrasta i žanrova".

U priopćenju podsjećaju na kronični problem splitske scene: manjak adekvatnih i zvučno izoliranih prostora u kojima bendovi mogu legalno vježbati bez pritužbi zbog buke. Zbog toga se probe, kako navode, često odvijaju u garažama i podrumima – "kako ne bi bilo problema s bukom i susjedima".

HGU Split naglašava da kao krovna strukovna udruga želi unaprijediti i poboljšati rad svojih članova, a novom vježbaonicom ciljaju i širu glazbenu zajednicu. "Osiguravanjem pristupačnih uvjeta rada" žele potaknuti razvoj autorske glazbe, pomoći mladim bendovima te otvoriti vrata većem broju glazbenika i sastava, ne samo iz Splita nego i iz cijele Dalmacije.

"Ovo nikako nije komercijalni projekt"

Predsjednik HGU Split Tomislav Mrduljaš poručuje da projekt nije zamišljen kao poslovni pothvat, već kao odgovor na realne potrebe scene.

"Ovo nikako nije komercijalni projekt, već nasušna potreba glazbenika grada Splita", ističe Mrduljaš. Dodaje i da je namjera omogućiti svim glazbenicima, bilo amaterima ili profesionalcima, okruženje u kojem mogu raditi na projektima i “u potpunosti ostvariti svoj glazbeni potencijal".