HGSS upozorava: Ne izlazite na zaleđene rijeke, jezera i kanale

Hrvatska gorska služba spašavanja upozorila je građane na opasnosti koje donose niske zimske temperature i zaleđene vodene površine diljem Hrvatske.

Kako navode, posljednjih dana led se stvorio na rijekama, jezerima i kanalima, no takve površine nisu sigurne za kretanje ljudi ni životinja. Iz HGSS-a apeliraju na građane da ne izlaze na zaleđene vodene površine te da na led ne puštaju djecu i kućne ljubimce.

Posebno upozoravaju da se ne riskira život zbog fotografiranja, skraćivanja puta ili znatiželje. Ako se primijeti osoba ili životinja u opasnosti, savjetuju da se ne prilazi ledu, već da se odmah nazove broj 112 te pokuša pomoći isključivo s obale, bez dodatnog izlaganja opasnosti.

HGSS ističe da pad u hladnu vodu uzrokuje trenutačni šok, gubitak daha i kontrole nad tijelom, što vrlo brzo dovodi do pothlađivanja, a često i do utapanja.