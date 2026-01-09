"HGSS u akciji": U Splitu promocija nove dječje slikovnice o spašavanju, sigurnosti i volontiranju

U srijedu, 14. siječnja 2026. godine, u 18 sati u prostorijama Gradske knjižnice Marka Marulića – knjižnice Trstenik (Papandopulova 25) bit će predstavljena slikovnica za djecu "HGSS u akciji" autorice Barbare Bebić, članice HGSS Stanice Split.

Uz spašavanje kao primarnu zadaću, prevencija i edukacija jedne su od glavnih zadaća Hrvatske gorske službe spašavanja. Kroz svoje aktivnosti HGSS redovito provodi radionice i edukacije s najmlađima, polazeći od činjenice da su djeca "najzahvalniji učenici" koji će sutra odrasti u odgovorne osobe s vrijednim saznanjima iz djetinjstva.

Slikovnica nastala iz osobne motivacije autorice

Slikovnica je objavljena u izdanju HGSS Stanice Split, a autorica Barbara Bebić ističe kako je kao mlada majka htjela svojim mališanima približiti djelovanje članova HGSS-a na jednostavan i razumljiv način, koji će ih potaknuti na razgovor i u konačnici na stjecanje novih saznanja o sigurnosti, samostalnosti, odgovornosti, pomaganju i volonterstvu.

"Većina aktivnosti koje HGSS provodi, temelji se na preventivi. Ako s preventivom kao najboljim edukacijom krenemo od malih nogu, onda smo napravili dobar posao. Odrasli imaju odgovornost djeci postaviti dobre temelje kako bi im odrastanje bilo lakše i sigurnije", kazala je autorica.

Kroz slikovnicu djeca upoznaju sve snage HGSS-a, od potražnih pasa i bespilotnih letjelica, do spašavanja u planinama, na rijekama i jezerima, sa stijena te potraga za nestalim osobama. Sve je opisano kroz pjesmice u rimi, uz dopadljive ilustracije.

"Iako je prvenstveno namijenjena najmlađim skupinama djece, tematika slikovnice zainteresirat će i stariju djecu, a našim članovima bit će koristan prilog prilikom pokaznih vježbi i sličnih susreta s djecom vrtićke i školske dobi", dodala je Bebić.

Početak obilježavanja 70 godina HGSS Stanice Split

Promocija slikovnice ujedno označava početak programa obilježavanja 70 godina djelovanja HGSS Stanice Split, koje će tijekom 2026. godine biti popraćeno nizom događanja. Među najavljenim aktivnostima je i objava monografije Stanice Split, a svečani program obilježavanja započinje upravo promocijom "HGSS u akciji".