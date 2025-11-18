Close Menu

HGSS i službe na Visu pronašli nestalu stariju osobu s demencijom

U potrazi je ukupno sudjelovalo 27 tragača

HGSS Stanica Split – Ispostava Vis sudjelovala je u ponedjeljak navečer u potrazi za starijom osobom koja boluje od demencije. Dojava je stigla u 22 sata privatnim putem, nakon čega je odmah pokrenuta potraga na području Komiže u suradnji s članovima vatrogasnog društva, policijom te vanjskim suradnicima ispostave Vis.

U potrazi je ukupno sudjelovalo 27 tragača.

Osoba je pronađena neozlijeđena, ali dezorijentirana.

Akcija je završila u 00:30 sati povratkom svih članova u ispostavu.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0