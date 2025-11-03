HGSS četiri dana tragao za ženom: "Iznenadili smo se da je živa..."

U Samoboru je spašena žena za kojom se tragalo puna četiri dana po šumama Žumberka, a o detaljima akcije u Dnevniku Nove TV govorio je Nikola Tot pročelnik HGSS-a Samobor.

Dojavu su, rekao je Tot, zaprimili od policijske postaje u Jastrebarskom.

"Mobilizirali smo sve timove, krenulo je pretraživanjem terena, pozvali smo i potražne pse i dronove...", rekao je Tot i dodao da su u potragu bili uključeni i članovi lovačkih društava i DVD.

"Cijela općina Krašić i njezini žitelji su rekli da je baka jako teško pokretna, da je teško hoda i da ona nije mogla otići negdje daleko. Međutim, i zbog naših nekakvih prijašnjih iskustva i sada se opet to pokazalo da bez obzira na tu otežanu pokretljivost osobe, kada se desi tako nešto, u biti mogu otići na jako nepristupačan teren i upravo je to bio slučaj", rekao je Tot za Novu TV.

Baku su, kaže, našli na mjestu gdje nitko nikad ne bi očekivao da osoba takve pokretljivosti može doći.

"Prilično strmo, kroz grmlje i dosta nam je trebalo u biti da dođemo do nje i samo izvačenje je bilo isto dosta zahtjevno", rekao je HGSS-ov pročelnik.

"Iznenadili smo se da je baka živa. Ona je počela s nama komunicirati i to je nama bio prvi znak da je ona u redu. Bila je dosta lucidna i s njome se dalo pričati, ali ne sjeća se točno scenarija što se sve dogodilo", dodao je Tot i poručio da je teško uopće zamisliti što je proživljavala.

"Ona je pala i više se nije mogla dignuti i u biti je na jednom te istom mjestu četiri noći provela u šumi", rekao je pročelnik.