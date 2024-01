HEROJI! Splitski vatrogasci objavili video nakon intervencije u konobi: Temperatura dimnog stropa dosegne i do 600 °C, a voda ne pomaže...

O vatrogasnim intervencijama ne treba puno pisati. Barem ne kao laici, ali kada vatrogasci žele ispričati svoje iskustvo s požarišta tu im uvijek treba dati prostora. Vlastite žvote 365 dana u godini, 0-24h, posvećuju zaštiti života i imovine.

Na stranici Javne vatrogasne postrojbe Split objavljen je video koji lledi krv u žilama. Prije tre dana, 18. siječnja u ranim jutarnjim satima devet vatrogasaca s dva vozila krenula su na intervenciju - požar prostora odnosno konobe u prizemlju stambenog objekta.

- Pri gašenju prostora (konoba) u prizemlju stambenog objekta dogodila se pojava koja prethodi "flashover-u".

Vrući plinovi kao produkti pirolize dosegnu određenu temperaturu te se zapale u valovitom gibanju, specifična pojava poznata kao "rollover" ili "flameover" - objavili su vatrogasci.

A evo što znači 'flashover' i kako nastaje....

- Za razliku od svojeg rođaka, zloglasnog Backdrafta koji se javlja u neventiliranom prostoru nakon iznenadnog dotoka zraka, Flashover nastaje u poluotvorenom volumenu, gdje je dotok zraka konstantan i omogućuje manje-više normalan razvoj vatre.

Kada temperatura dimnog stropa dosegne 600 ° C, kao najava fenomena nastaje prvo "Roll over" (niz vatrenih jezika koji se kreću kroz slojeve dima) nakon čega dolazi do zapaljenja kompletnog dimnog pojasa i neizgorenih plinova te širenja vatre na čitav prostor.

Vatrogasci primjenjuju nekoliko tehnika za sprječavanje nastanka Flashovera poput što bržeg gašenja žarišta požara, odimljavanja prostora i hlađenja dima ali ponekad jednostavno nije moguće primijeniti niti jednu od njih jer je požar u toliko poodmakloj fazi da se nastanak flashovera jednostavno ne može spriječiti. U toj situaciji pred nama su dva izbora, povući se na vrijeme ili se zaštiti od udara - objasnili su, ne tako davne 2020. godine, supetarski vatrogasci.

Video nakon kojeg nećete ostati ravnodušni