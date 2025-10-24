Hercegovina zavijena u crno: Navijač Zrinjskog umro na gostovanju u Mainzu

Navijačku zajednicu Zrinjskog Mostar pogodila je tužna vijest iz Njemačke. Netom prije početka sinoćnje utakmice u Mainzu, iznenada je preminuo Slaven Dolić, član i prijatelj navijača Zrinjskog iz Rame.

Vijest o njegovoj smrti objavljena je na društvenim mrežama uz poruku:

"Iznenada nas je napustio naš član i prijatelj iz Rame – Slaven Dolić. Slavene, počivaj u miru Božjem."

Navijači su izrazili duboku tugu zbog gubitka člana svoje zajednice, koji je, kako ističu, bio dugogodišnji vjerni pratitelj mostarskog kluba i aktivan sudionik navijačkih okupljanja u dijaspori.