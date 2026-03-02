HEP najavljuje: Bez električne energije dijelovi Splita, Solina, Kaštela, sinjskog područja i otoka sljedeća dva dana

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom utorka i srijede ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
UTORAK, 3.2.
Mjesto: Split
Ulica: Vukovarska 62,64,66,68
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Bana Berislavića 2,4
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Solin
Ulica: Jajići,Sv Nikole,Put Vukšića i dio Dudine ulice
Očekivano trajanje:
08:30 - 15:00
Mjesto: Split
Ulica: Vukovarska 34,36
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Kaštel Kambelovac
Ulica: Don Frane Bege 5-17,Lapotičeva 1-22
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Split
Ulica: Smiljaničeva 4,6
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Grab
Ulica: Od škole prema mlinicama i Podima .
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
SRIJEDA, 3.3.
Mjesto: Split
Ulica: SV.SPASA-1,TOLSTOJEVA-6,MAŽ.ŠETALIŠTE;32,34,38
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: KARAMANOVA-4
Očekivano trajanje:
08:00 - 15:00
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: DIO ULICA;PUT ŠTALIJA,KNEZA VIŠESLAVA,SOLINSKA,KAMBEROVO ŠETALIŠTE
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Kučine
Ulica: FRANINA 1-21;16-22
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Podstrana
Ulica: PUT STAROG SELA 23 I 23A
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:00
Mjesto: Otok Biševo
Ulica: Otok Biševo
Očekivano trajanje:
14:00 - 15:30