HEP: Mnogi dijelovi Splita, Zagore i obale u srijedu bez struje

HEP je izvijestio da će tijekom srijede dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
Split
Ulica: Put Žnjana 8 C od 8 do 14 sati
Ruđera Boškovića 7 od 8.30 do 11 sati
Ulica Stinice 24,26-19,21,23,25,27,ulica Mali put 7,30,32 od 9 do 14 sati
Ulica Grabova 1-43,2-32a od 9 do 14 sati
Split-Stoci od 10 do 11 sati
Gradiščanskih Hrvata 12 od 8.30 do 14 sati
Hercegovačka 84, 86, 88 od 8.30 do 14 sati
Mutogras
Ulica: Murska 12 od 9 do 10 sati
Lovreć
Ulica: Podgreda i Dvorine od 8.30 do 14 sati
Bast
Ulica: Bast od 8 do 14 sati
Arbanija
Ulica: Cesta Domovinske zahvalnosti od 8.30 do 12 sati
Slatine
Ulice: Zvonimirova obala, Put Duboke Vode, Domovinska, dio ulice Put Porta, Put Rebra od 8.30 do 13 sati
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0