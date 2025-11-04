Close Menu

HEP: Mnogi dijelovi Splita, Zagore i obale u srijedu bez struje

Provjerite adrese

HEP je izvijestio da će tijekom srijede dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

Split

Ulica: Put Žnjana 8 C od 8 do 14 sati

Ruđera Boškovića 7 od 8.30 do 11 sati

Ulica Stinice 24,26-19,21,23,25,27,ulica Mali put 7,30,32 od 9 do 14 sati

Ulica Grabova 1-43,2-32a od 9 do 14 sati

Split-Stoci od 10 do 11 sati

Gradiščanskih Hrvata 12 od 8.30 do 14 sati

Hercegovačka 84, 86, 88 od 8.30 do 14 sati

Mutogras

Ulica: Murska 12 od 9 do 10 sati

Lovreć

Ulica: Podgreda i Dvorine od 8.30 do 14 sati

Bast

Ulica: Bast od 8 do 14 sati

Arbanija

Ulica: Cesta Domovinske zahvalnosti od 8.30 do 12 sati

Slatine

Ulice: Zvonimirova obala, Put Duboke Vode, Domovinska, dio ulice Put Porta, Put Rebra od 8.30 do 13 sati

