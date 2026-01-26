HEP JAVLJA: U utorak bez struje dio Splita i Zagore

HEP javlja da će sutra, 27. siječnja, dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
Split
Ulica: Mihanovićeva 27 Dinka Šimunovića 2A Biogradska 9 Jadranska 11 Put Žnjana 38 od 8.30 do 14 sati
Kaštel Novi
Ulica: Put sv. Jurja 2-17; Fra Antuna Pisturića 1-17 od 8 do 15 sati
Postinje donje
Ulica: Put Postinja 1-166 Zekani-Penovići 1-45 Put Griže 1-7 od 8 do 15 sati
Lećevica
Ulica: Vučevica, Trolokve, Radošić, Kapetanovići i Uble od 9 do 14 sati
Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Ulice: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac od 8 do 16 sati
