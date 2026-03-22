HEP JAVLJA: U ponedjeljak bez struje ostaju djelovi Splita, Kaštela i Sinja. Donosimo popis adresa

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom ponedjeljka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

Split

Ulica: Vukovarska 47,49, 51, 53 i 55 Velebitska 1, 3, 5 i 7 Put Plokita 26, 28, 30 i 32 od 8.30 do 12.30

Šime Ljubića 24 od 9 do 14 sati

Kragića od 9 do 10 sati

Paraćeva kod 1 od 9 do 10 sati

Kaštel Novi

Ulica: Gaje Radunića 65 od 9 do 14 sati

Sinj

Ulica: Splitska ulica od velikog mosta do prodajnog centra Pinjur od 8.30 do 14.30