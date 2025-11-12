HEP JAVLJA: Dio Splita, Podstrane, Trogira i Trilja u četvrtka bez struje

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije sutra će ostati bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
Split
Ulica: Ivana Gudelja 40 i 42, Zrinsko Frankopanska 6 od 8.30 do 14 sati
Kupreška 88,90,92 od 8.30 do 14 sati
Trolokve, Bogdanovići
Ulica: Bogdanovići i dio Trolokvi od 9 do 14 sati
Podstrana
Ulica: Poljički Knezova 28,30 32,32A,34,34A od 8.30 do 14 sati
Trilj
Ulica: Grad Trilj Gospodarska zona Čaporice - Trilj Košute od 9.30 do 15 sati
Napomena: U vremenu od 09:30 - 15:00 h doći će do dva kratkotrajna prekida u opskrbi električnom energijom
Drvenik Mali
Ulica: PREDIO BORAK,KUNARA,DOLIĆI,PUT STARE POŠTE,TRAJEKTNO PRISTANIŠTE od 11 do 15 sati
Trogir
Ulica: Ante Starčevića,Put Krbana,Kneza Trpimira,Auto Antonio,predio Brigi i Krban od 8 do 14 sati
Vrpolje
Ulica: Zaseok Žaper od 8 do 14 sati