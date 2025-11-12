HEP JAVLJA: Dio Splita, Podstrane, Trogira i Trilja u četvrtka bez struje

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije sutra će ostati bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

Split

Ulica: Ivana Gudelja 40 i 42, Zrinsko Frankopanska 6 od 8.30 do 14 sati

Kupreška 88,90,92 od 8.30 do 14 sati

Trolokve, Bogdanovići

Ulica: Bogdanovići i dio Trolokvi od 9 do 14 sati

Podstrana

Ulica: Poljički Knezova 28,30 32,32A,34,34A od 8.30 do 14 sati

Trilj

Ulica: Grad Trilj Gospodarska zona Čaporice - Trilj Košute od 9.30 do 15 sati

Napomena: U vremenu od 09:30 - 15:00 h doći će do dva kratkotrajna prekida u opskrbi električnom energijom

Drvenik Mali

Ulica: PREDIO BORAK,KUNARA,DOLIĆI,PUT STARE POŠTE,TRAJEKTNO PRISTANIŠTE od 11 do 15 sati

Trogir

Ulica: Ante Starčevića,Put Krbana,Kneza Trpimira,Auto Antonio,predio Brigi i Krban od 8 do 14 sati

Vrpolje

Ulica: Zaseok Žaper od 8 do 14 sati