HEP: Dio Splita, Zagore i otoka u utorak bez struje, donosimo popis

HEP javlja da će sutra, 21. listopada, dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

Donosimo lokacije:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Split

ulica: Domovinskog rata 10–24 od 9 do 13 sati

Hvar

ulica: Basina, Vrboska, Nova Poštica i Vitarnja od 9 do 10 sati

Ruda Gornja

ulica: sve od 8.30 do 12 sati

Sinj

ulica: Frane Bareze Šore (od rotora kraj PC Konzum do naplatne kućice za parking), Dom mladih, Vukovarska ulica, Lumbinov most, Ivana Filipovića Grčića, Domovinskog rata (od rotora do Kapetine), INA Sinj, PC Konzum, Ivana Matića od 8.30 do 16 sati

Vrgorac

ulica: Potprolog, Veliki Prolog, Stinjevac, Butina, Stilja, Prapatnice, Banja, Orah, Gornji Orah od 9 do 15 sati