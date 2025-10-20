HEP: Dio Splita, Zagore i otoka u utorak bez struje, donosimo popis

HEP javlja da će sutra, 21. listopada, dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
Donosimo lokacije:
Split
ulica: Domovinskog rata 10–24 od 9 do 13 sati
Hvar
ulica: Basina, Vrboska, Nova Poštica i Vitarnja od 9 do 10 sati
Ruda Gornja
ulica: sve od 8.30 do 12 sati
Sinj
ulica: Frane Bareze Šore (od rotora kraj PC Konzum do naplatne kućice za parking), Dom mladih, Vukovarska ulica, Lumbinov most, Ivana Filipovića Grčića, Domovinskog rata (od rotora do Kapetine), INA Sinj, PC Konzum, Ivana Matića od 8.30 do 16 sati
Vrgorac
ulica: Potprolog, Veliki Prolog, Stinjevac, Butina, Stilja, Prapatnice, Banja, Orah, Gornji Orah od 9 do 15 sati
Moja reakcija na članak je...
1
0
0
0
0
1
0