HEP: Dio Splita, Zagore i otoka sutra bez struje, evo popisa

HEP javlja da će sutra, 28. listopada, dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

Split

Ulica: Vinka Draganje, Sućidar 41-71, Drage Ivaniševića 22-38 i 25-41, Martićeva 1-13, Vukovarska 89 A-99 od 9 do 10 sati

Hercegovačka 38, Hercegovačka 42 od 8.30 do 14 sati

Hercegovačka 46, Marka Marulića 35-61, 40-66 od 9 do 13 sati

Hvar

Ulica: Zastupac, Jagodna, Sviračna, Stiniva i Smeče od 8.30 do 15 sati

Zmijavci

Ulica: Domovinskog rata, Frankopanska, Put Svetog Lovre i Put Dikovače od 8.30 do 14 sati

Desne

Ulica: izuzev zaseoka Šišin od 9 do 12 sati

Ruskamen

Ulica: Zavode - ispod autobusne stanice prema istoku od 10.30 do 12 sati

Otok

Ulica: od mesnice Pivac i Markovići od 10 do 12 sati

Trogir

Ulica: dio pazara od 8.30 do 14 sati