HEP: Dio Splita, Zagore i otoka sutra bez struje, evo popisa

HEP javlja da će sutra, 28. listopada, dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
Split
Ulica: Vinka Draganje, Sućidar 41-71, Drage Ivaniševića 22-38 i 25-41, Martićeva 1-13, Vukovarska 89 A-99 od 9 do 10 sati
Hercegovačka 38, Hercegovačka 42 od 8.30 do 14 sati
Hercegovačka 46, Marka Marulića 35-61, 40-66 od 9 do 13 sati
Hvar
Ulica: Zastupac, Jagodna, Sviračna, Stiniva i Smeče od 8.30 do 15 sati
Zmijavci
Ulica: Domovinskog rata, Frankopanska, Put Svetog Lovre i Put Dikovače od 8.30 do 14 sati
Desne
Ulica: izuzev zaseoka Šišin od 9 do 12 sati
Ruskamen
Ulica: Zavode - ispod autobusne stanice prema istoku od 10.30 do 12 sati
Otok
Ulica: od mesnice Pivac i Markovići od 10 do 12 sati
Trogir
Ulica: dio pazara od 8.30 do 14 sati
