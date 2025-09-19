Helikopter s Trumpom i Melanijom pirislno sletio

Helikopter američkog predsjednika Donalda Trumpa morao je neplanirano sletjeti u zračnu luku Luton zbog manjeg hidrauličkog kvara, objavio je BBC News. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt navela je da je odluka donesena iz opreza te da su predsjednik i prva dama odmah prešli u drugi helikopter i uz dvadesetak minuta kašnjenja nastavili put prema zračnoj luci Stansted.

Na pisti su uočene hitne službe i dva identična predsjednička helikoptera, tzv. Marine One, opremljena sustavima proturaketne obrane i radar-ometačima. Predsjedničku formaciju prate i zrakoplovi Osprey MV-22 s osobljem i agentima tajne službe.

Incident se dogodio pred kraj Trumpova drugog državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu, tijekom kojeg se sastao s kraljevskim parom te britanskim premijerom Sir Keirom Starmerom. Na zajedničkoj konferenciji u Chequersu razgovarali su o ratu u Ukrajini, situaciji u Gazi i migracijama, a Trump je naglasio neslaganje sa Starmerovim planom da Velika Britanija prizna palestinsku državnost.