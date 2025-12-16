Helikopter HRZ-a u hitnoj akciji: Novorođeni blizanci prebačeni iz Dubrovnika u Split

U hitnoj medicinskoj akciji pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva jučer su u kasnim poslijepodnevnim satima helikopterom prevezli dvoje novorođenih blizanaca iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prijevoz je izvršila dežurna posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a, a helikopter Mi-171Sh poletio je u 17:09 sati iz vojarne Knez Trpimir u Divuljama prema Dubrovniku.

Na helidromu dubrovačke bolnice blizanci su preuzeti u inkubatoru, uz pratnju četveročlanog medicinskog tima, nakon čega je helikopter nastavio let prema Splitu. Na helidrom KBC-a Split sletio je u 19:25 sati, gdje su novorođenčad, uz nazočnost medicinskog osoblja, predana na daljnju bolničku skrb.

Posada se u 19:50 sati vratila u svoju matičnu bazu u Divuljama. Zapovjednik helikoptera istaknuo je kako je zadaća provedena u zahtjevnim noćnim uvjetima, uz punu koncentraciju i visoku razinu profesionalnosti cijele posade, s obzirom na prijevoz iznimno osjetljivih pacijenata.

„Let je odrađen u skladu sa svim propisanim procedurama, a suradnja s medicinskim timom bila je ključna i na iznimno visokoj razini“, poručio je kapetan helikoptera.

Iz Ministarstva obrane naglašavaju kako Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i dalje ostaje važna potpora civilnim institucijama i građanima, zahvaljujući stalnoj pripravnosti i osposobljenosti svojih pripadnika.