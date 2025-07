Helena Vuković brončana na Grand Slamu u Ulaanbaataru

Posljednjeg dana natjecanja u Ulaanbaataru Helena VUKOVIĆ (JK „Solin“) osvojila je brončanu medalju u kategoriji preko 78kg.

Vuković je svoju treću broncu s Grand Slama osvojila pobjedom protiv domaće predstavnice Adiyasuren AMARSAIKHAN. U prvoj minuti, Amarsaikhan je gotovo osigurala pobjedu polugom na ruci, ali nije uspjela u potpunosti izvršiti svoj napad, pa se borba nastavila bez drugih potencijalno odlučujućih trenutaka sve do samog kraja. Počeli su produžetci odnosno golden score i kazne su se počele gomilati, 2 za Mongolku i jedna za Vuković.

Nakon nešto više od minute nadoknade, Amarsaikhan je pokušala makikomi koja je bila blizu bacanja. Napadala je iznova i iznova, što je dovelo do izjednačavanja kazni. Vuković je to iskoristila kao motivaciju za povećanje pritiska i bacila je waza-ari dvije i pol minute nakon početka nadoknade. Ovo je treća grand slam brončana medalja Helene Vuković do sada koja je prokomentirala:

- Da, osvojila sam svoju treću grand slam medalju s kojom sam sretna. Nažalost nisam sretna s onime što sam danas pokazala, mislim da sam radila neke greške koje su se mogle izbjeći, nisam pokazala svoj najbolji judo. Sada slijedi nešto vremena na koje ću iskoristiti za popravak istih i da će na sljedećem natjecanju biti bolje.

24-godišnja Vuković stigla je u Mongoliju kao druga nositeljica turnira pa joj je u eliminacijama to donijelo pravo da prvo kolo bude slobodna. U drugom kolu pobijedila je Anastasiiju KHOLDILINU koja se borila pod zastavom Međunarodne judo federacije, ali u četvrtfinalu gubi meč protiv Kineskinje Jinesinuer AYIMAN.

Jako sam sretan s današnjim danom, naravno mogu reći da sam sretan s cijelim turnirom kako je Hrvatska reprezentacije odradila, tri cure – tri medalje. Iz mog tima judo kluba „Solin“ imamo dvije medalje tako da sam jako sretan i zadovoljan. Danas je Helena napravila neke greške, smatram da je mogla ući u finale i biti prva, međutim na tom ćemo sada u narednom periodu od dva mjeseca raditi, ispravljati i nadam se u jesenskom djelu da ćemo se vratiti s još više medalja IJF turneje.“ – kazao je glavni trener ženskih reprezentacija Dragan CRNOV.