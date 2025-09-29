Helena Vuković brončana na Grand Prixu u Kini

Nakon što je Lara CVJETKO (JK „Solin“) drugog dana natjecanja osvojila zlatnu medalju, u nedjelju, ujedno i posljednjeg dana Grand Prix-a u Kini Helena VUKOVIĆ (JK „Solin“) osvojila je brončanu medalju.

U borbi za brončanu medalju kategorije preko 78kg Vuković se susrela s predstavnicom Mongolije Adiyasuren AMARSAIKHAN. Obje natjecateljice držale su visok tempo u borbi za brončanu medalju u ženskoj teškoj kategoriji. Obje su često napadale, obje su se impresivno kretale i u napadu i u obrani, nijedna nije dopustila da im odlučnost popusti. Kako je započelo razdoblje zlatnih bodova, dosuđeno je nekoliko opomena, ali ništa ozbiljno i borba se nastavila na isti način. Trebalo je pet minuta zlatnog boda da ih razdvoji, u konačnici je slavila 25-godišnja Vuković bacanjem protivnice na yuko koja osvaja svoju prvu Grand Prix medalju.

„Jako sam sretna da sam završila natjecanje s medaljom, naravno žao mi je radi poraza u polufinalu. Vidim da sam u ovoj ljetnoj pauzi stvarno napredovala i nadam se da će ići tako dalje, da ovu sezonu završim na pozitivnoj noti, nastavljam se pripremati za nadolazeća natjecanja.“ – kazala je Vuković.

U eliminacijskom djelu natjecanja s obzirom na status kao jedna od nositeljica Vuković je u prvom kolu bila slobodna, da bi u idućoj borbi savladala domaću predstavnicu Ye LIANG. U polufinalu je poražena protiv Francuskinje Lea FONTAINE.

„Jako sam sretan s današnjom medaljom Helene Vuković, posebno zato što je imala ozljedu prsta i jako je teško bilo kontrolirati gardove, dala je sve od sebe. Pokazala je veliku srčanost i na kraju osvojila medalju, drago mi je što će zadržati status i ostati među prvih deset na svjetskoj rang ljestvici. Sada ostajemo još četiri dana na pripremama, da „snimimo“ sve natjecatelje iz ovog djela svijeta, da radimo s njima i da se priviknemo na njihov stil juda, a onda slijedi Grand Prix Meksiko i onda Grand Prix Zagreb koji je glavni cilj ove polu-sezone.“ – zaključio je za kraj izbornik ženske reprezentacije Dragan CRNOV.

Iduća postaja za hrvatske reprezentativce je IJF Grand Prix Guadalajara koji se održava od 17. – 19. listopada, a u studenom nas u zagrebačkoj areni standardno očekuje prava poslastica, IJF Grand Prix koji se održava od 14. – 16. studenog.