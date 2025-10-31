HDZ Sinj predložio paket socijalnih mjera za pomoć građanima

Klub vijećnika HDZ-a Grada Sinja uputio je u proceduru Savjetovanja s javnošću četiri prijedloga odluka kojima se, kako navode, želi dodatno pomoći građanima kroz konkretne mjere sufinanciranja i socijalne potpore.

"Cilj ovih prijedloga jest olakšati životne uvjete i pružiti konkretnu pomoć socijalno ugroženim i osjetljivim skupinama naših sugrađana, te doprinijeti većoj socijalnoj sigurnosti na području Grada Sinja", poručili su iz HDZ-a Sinj.

Prva odluka odnosi se na sufinanciranje troškova izvanškolskih aktivnosti djece. Prema prijedlogu, predviđeno je 30 eura mjesečno po aktivnosti, čime se želi potaknuti sudjelovanje djece u sportskim, kulturnim i obrazovnim programima te olakšati financijski teret roditeljima.

Pomoć za plaćanje najma stanova

Druga mjera, Odluka o sufinanciranju troškova najma stana, namijenjena je građanima s prebivalištem na području Grada Sinja. Predloženi iznosi pomoći ovise o veličini kućanstva:

samac: 50 eura,

dvočlano kućanstvo: 65 eura,

tročlano kućanstvo: 80 eura,

četveročlano kućanstvo: 110 eura,

za svakog sljedećeg člana dodatnih 15 eura, do najviše 155 eura mjesečno.

Ova mjera ima za cilj pomoći obiteljima i pojedincima koji se suočavaju s visokim troškovima stanovanja.

Treći prijedlog odnosi se na sufinanciranje troškova smještaja starijih i nemoćnih osoba. Predviđeno je 100 eura mjesečne potpore za korisnike smještaja u domovima i drugim registriranim ustanovama koje pružaju skrb o starijima i nemoćnima.

Ova odluka, kako ističu u HDZ-u, usmjerena je na povećanje kvalitete života jedne od najugroženijih skupina u društvu.

Naknada zbog blizine odlagališta Mojanka

Četvrta odluka, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu određivanja naknade zbog blizine odlagališta komunalnog otpada Mojanka, odnosi se na građane koji žive u blizini odlagališta. Predviđene su godišnje naknade od 400, 266 i 133 eura, ovisno o lokaciji i stupnju izloženosti.

Na taj se način, navode iz HDZ-a Sinj, građanima želi nadoknaditi umanjena kakvoća življenja.

Sve četiri odluke usmjerene su, kako zaključuju predlagatelji, na povećanje socijalne osjetljivosti i jačanje sustava potpore građanima Sinja. HDZ Sinj poručuje da su ovim prijedlozima pokazali kako im je "briga za građane i njihov standard na prvom mjestu".