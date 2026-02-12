HDZ Sinj: "Besposlen Bulj i jariće krsti"

Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Sinj Ante Jukić oglasio se priopćenjem.

Prenosimo ga u cijelosti.

Mjesec i pol dana prošlo je otkako je Proračun Grada Sinja za 2026. godinu jednoglasno usvojen. Oporba je svjesno „progutala“ političke razlike kako Sinj ne bi završio u blokadi, neradu i ponovljenim izborima. Gradonačelniku Bulju dana je poštena prilika – nema više kukanja, evo ti Proračun vrijedan više od 25 milijuna eura i radi.

Odgovor na tu priliku već je sada vidljiv: nerad, galama i putujući cirkus koji seli iz šatora u šator.

Prvi mjesec i polovica drugog u 2026. potrošeni su na sve osim na upravljanje Gradom. Umjesto gradonačelnika koji rješava konkretne probleme, Bulj se pretvorio u estradni lik nacionalne i lokalne politike. Hvali se tisućama pratitelja, poput dokone tračare vodi privatne ratove po društvenim mrežama, slavi u Zagrebu, obilazi fešte, putuje – sve o trošku građana Sinja. Usto redovito, grubo i primitivno vrijeđa državne i županijske dužnosnike koji Sinju trebaju i mogu pomoći.

U međuvremenu poskupio je građanima vodu 30 %, predlaže poskupljenje odvoza smeća od 80 do 130 %, mačkarske povorke i fešte su više-manje obiđene, ali nakon skoro 5 godina mandata ostaje porazna činjenica: ništa nije pokrenuto. Nema inicijativa, nema planova, nema odluka zbog kojih bi se u Sinju živjelo bolje.

Gradonačelnik koji bi trebao rješavati probleme radije ih zaglušuje galamom i svađom.

Umjesto vodstva – lutanje od fešte do fešte.

Umjesto odgovornosti – teatar.

Umjesto rada – cirkus i šator.

Dok se okolni gradovi i općine razvijaju, pored nas prolaze razvojne prilike i kapitalni projekti, a za to vrijeme, narodski rečeno – besposlen Bulj i jariće krsti. Račun, kao i uvijek, plaćaju građani!