HDZ prozvao Ivanu Kekin: “To je zabranjeno, sjetimo se Ivana Pernara”

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević poručio je da je "protuzakonito i politički nemoralno da Ivana Kekin, političarka i saborska zastupnica, drži predavanja po zagrebačkim školama".

Matijević se na saborsku zastupnicu Možemo! obrušio nakon što je objavila fotografiju s učenicama zagrebačke XVI. gimnazije.

"S ovim sjajnim mladim curama i ostatkom pune dvorane XVI. gimnazije razgovarala sam o važnosti zaštite djece u digitalnim prostoru", napisala je Kekin u objavi na Facebooku koja je, čini se, kasnije izbrisana.

Matijević: "Zakon je jasan"

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a ustvrdio je da je Zakon o odgoju i obrazovanju po ovom pitanju jasan.

"Političarima je zabranjeno djelovati u obrazovnim ustanovama. Oni ne smiju zlorabiti svoj položaj za osobnu korist i za korist svoje stranke, a Ivana Kekin čini upravo to", u priopćenju je napisao Matijević.

"Obilazi zagrebačke gimnazije, našoj djeci drži predavanja, fotografira se s njima, a potom to objavljuje na svom političkom Facebook profilu. Tako mladi

srednjoškolci postaju predmet političke promocije Facebook stranice političarke

Ivane Kekin i platforme Možemo", dodao je.

"Da apsurd bude potpun, Kekin u svojoj Facebook objavi tvrdi da obilazeći škole, djecu podučava važnosti njihove zaštite u digitalnom prostoru, a istodobno tu istu djecu zlorabi, koristeći ih na svojim stranicama za vlastitu političku promociju", nastavio je.

Podsjetio je da je i da su neki političari bili izloženi javnoj osudi samo zbog

približavanja školi.

"Sjetimo se samo slučaja Ivana Pernara. S pravom, jer škola nije poligon za političku samopromociju, a naša djeca ne smiju biti publika političkim akterima", smatra Matijević.

"Pozivamo pravobraniteljicu za djecu da hitno ispita ovaj slučaj i poduzme

odgovarajuće korake kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih situacija.

Kekin, dalje od naše djece! Ona nisu alat za vašu političku promociju", napomenuo je.