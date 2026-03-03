HDZ prozvao Ivanu Kekin: “To je zabranjeno, sjetimo se Ivana Pernara”

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević poručio je da je "protuzakonito i politički nemoralno da Ivana Kekin, političarka i saborska zastupnica, drži predavanja po zagrebačkim školama".
Matijević se na saborsku zastupnicu Možemo! obrušio nakon što je objavila fotografiju s učenicama zagrebačke XVI. gimnazije.
"S ovim sjajnim mladim curama i ostatkom pune dvorane XVI. gimnazije razgovarala sam o važnosti zaštite djece u digitalnim prostoru", napisala je Kekin u objavi na Facebooku koja je, čini se, kasnije izbrisana.
Matijević: "Zakon je jasan"
Predsjednik zagrebačkog HDZ-a ustvrdio je da je Zakon o odgoju i obrazovanju po ovom pitanju jasan.
"Političarima je zabranjeno djelovati u obrazovnim ustanovama. Oni ne smiju zlorabiti svoj položaj za osobnu korist i za korist svoje stranke, a Ivana Kekin čini upravo to", u priopćenju je napisao Matijević.
"Obilazi zagrebačke gimnazije, našoj djeci drži predavanja, fotografira se s njima, a potom to objavljuje na svom političkom Facebook profilu. Tako mladi
srednjoškolci postaju predmet političke promocije Facebook stranice političarke
Ivane Kekin i platforme Možemo", dodao je.
"Da apsurd bude potpun, Kekin u svojoj Facebook objavi tvrdi da obilazeći škole, djecu podučava važnosti njihove zaštite u digitalnom prostoru, a istodobno tu istu djecu zlorabi, koristeći ih na svojim stranicama za vlastitu političku promociju", nastavio je.
Podsjetio je da je i da su neki političari bili izloženi javnoj osudi samo zbog
približavanja školi.
"Sjetimo se samo slučaja Ivana Pernara. S pravom, jer škola nije poligon za političku samopromociju, a naša djeca ne smiju biti publika političkim akterima", smatra Matijević.
"Pozivamo pravobraniteljicu za djecu da hitno ispita ovaj slučaj i poduzme
odgovarajuće korake kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih situacija.
Kekin, dalje od naše djece! Ona nisu alat za vašu političku promociju", napomenuo je.