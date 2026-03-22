HDZ-ovka Ivana Runjić na Facebooku napala Marijanu Puljak

Ivana Runjić iz HDZ-a na društvenim mrežama prozvala je Marijanu Puljak, optuživši je za neprimjereno ponašanje nakon prometnog incidenta.

U objavi na Facebooku Runjić tvrdi kako Puljak, za razliku od drugih situacija u kojima je prozivala građane, ovaj put nije prijavila samu sebe.

– Žena koja je prijavljivala susjede, ovaj put prigodno nije prijavila samu sebe nakon što je oštetila tuđe vozilo i napustila mjesto događaja. Oglasila se tek kad su svjedoci sve prijavili, a policija je kontaktirala – napisala je Runjić.

Dodala je i kako bi Puljak, da je riječ o nekoj drugoj osobi, prva tražila političku odgovornost.